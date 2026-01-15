布丁姐姐車站定點找路「遭陌生男咆哮」　嚇到胸悶：莫名其妙

記者王靖淳／綜合報導

女星陳櫻文（布丁姐姐）平時會透過社群記錄日常，不吝嗇分享私下生活，今（15）日她在臉書發文透露，自己在汐止火車站內莫名其妙被路人罵，對方甚至還對她咆哮要她閉嘴，讓她事後回想起來不禁感嘆：「心裡有點悶。」

▲陳櫻文透露自己被路人咆哮。（圖／翻攝自Facebook／陳櫻文布丁姐姐）

陳櫻文表示，因為和朋友相約在汐止火車站附近的店家，由於對當地不熟，她便站在原地找看看店在哪。沒想到當時一對大哥大姐從她身旁經過，其中這位大哥突然拋下一句：「走路都沒有在看路。」這突如其來的指控讓她當場愣住，心想自己明明沒有撞到人也沒有擋路，更何況當時路很寬，自己只是定點在找方向，完全無法理解對方的怒氣從何而來。

面對這突如其來的指責，陳櫻文當下先是回頭看了一下對方，沒想到那位大哥剛好也回頭發現她在看他，結果竟「開始很兇地追過來瞪著我」，並連續質問：「你看什麼看？你看什麼看？」為了緩解當下的氣氛，她向對方解釋：「我沒有撞到你啊，你幹嘛那麼兇？」為此對方見她回嘴開始喝斥她「嘴巴閉上」，甚至教訓說道「年輕人不要這種態度。」

在謾罵過程中，對方還一直質問陳櫻文：「你講什麼？」讓她感到相當無奈。她解釋當時自己其實「只是習慣性嘟嘴，也沒有說話」，卻被誤會。眼看對方的理智線似乎已斷裂，她心想不想再繼續下去，於是選擇不再爭辯，冷靜地看著對方說：「我沒有要說什麼。」結果對方竟還回嗆一句：「對，閉嘴。」隨後才轉身離去，留下錯愕的她站在原地。

事後陳櫻文坦言「心裡有點亂」，那種感覺與其說是生氣，不如說是「一種莫名其妙被嚇到、被兇到的感覺。」她表示因為當下只能選擇隱忍，導致事後出現「胸悶不舒服」的生理反應，為了排解這股負能量，才決定將過程寫下來抒發。