壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強吻

記者林奕如／台北報導

安心亞在台視、三立《你有念大學嗎？》主動獻吻禾浩辰，用親吻代替我愛你三個字正式承認兩人關係之後，讓守護她的最大暖男邵翔正式宣告出局。不過雖然邵翔戲中是孤單一人，戲外有好人緣，製作單位刻意安排下，被騙了出席採訪通告卻又臨時取消，他還透露出門前才跟女友小蠻大吵一架，度過驚喜的慶生。

▲禾浩辰熱情獻吻。（圖／三立提供）

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當天拍攝場景是在男主角陽子浩的家，沒有戲份的邵翔，卻被劇組通知要到場採訪，他從天母家中趕到新店，出門前已經和女友小蠻吵了一架，他表示出門前她就一直嫌棄自己穿的衣服太隨便，而為了要不要換衣服而吵起來，其實這是裡應外合的安排，女友是希望壽星可以帥一點。

▲邵翔傻傻被騙，驚喜慶生大成功。（圖／三立提供）

他匆匆趕到現場等待採訪時，才被通知今日通告已取消，隨之迎面而來的竟是蛋糕，讓他當下還猛揮手說生日還沒到，在一陣生日快樂歌後，邵翔才恍然大悟主角是他自己，嚇得他頭皮都發麻了，直說：「原本還擔心著今日採訪怎麼辦，這裡不是我的戲份場景，不知道該說什麼，我還希望等一下訪問都不要訪問我」。

▲邵翔透露出門前才跟小蠻大吵一架。（圖／三立提供）

過去一向習慣低調慶生的他，笑說自己年紀到了，不是很在乎過生日，所以想說距離生日還有四天，就沒有特別期待劇組，沒想到自己居然會如此好騙。戲外製作人和禾浩辰、梅賢治、米凱莉、劉馨如、米娜等人都人手一支玫瑰向邵翔示愛，尤其是禾浩辰更上前強吻邵翔，讓邵翔滿臉都是驚恐。

在邵翔印象中，曾有一次在ＫＴＶ慶生，因為女友小蠻太擔心他喝多會很盧，所以乾脆在每一杯啤酒中混威士忌，想讓他直接醉倒，果然，那一天他只過了20分鐘的生日就什麼都記不得了。不過儘管如此，出門前雖然才和小蠻吵架的邵翔表示心裡還是有所期待今年女友會如何幫他慶生。