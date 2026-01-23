金融界的Prada？車銀優涉逃漏稅200億　韓網熱議「歷屆代言人」

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員車銀優近日捲入涉嫌逃漏稅的爭議，儘管所屬經紀公司 Fantagio 已出面強調案件尚未定案，仍持續依法說明中，但相關風波已在韓國網路社群掀起新一波討論，甚至延燒至其過往金融代言紀錄，引發部分網友質疑銀行業是否適合長期使用演藝人員作為形象代言人。

▲車銀優涉嫌逃漏稅，代言品牌動向受關注。（圖／ETtoday資料照）



韓網點名銀行歷屆代言人 嘲諷「金融界的Prada」

隨著車銀優疑似遭國稅廳通知追繳逾韓幣200億元（約台幣5億元）稅款的消息曝光後，韓國論壇theqoo出現一篇標題為「金融界的Prada傳聞出現的新韓銀行模特陣容」的討論文。原PO貼出該銀行歷屆代言人，包括女團NewJeans、演員金秀賢以及目前捲入稅務爭議的車銀優，引來大量留言。

▲▼新韓銀行之前代言人是NewJeans和金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official、soohyun_k216）



不少網友看到名單後直呼「這個陣容也太戲劇化了」、「怎麼每個都跟錢有關的爭議連在一起」，甚至有人嘲諷是「信任度本該最高的金融業，卻總愛找話題人物當門面」。也有網友留言：「銀行為什麼一定要用藝人當代言人？不如把錢拿去投資資安或客戶服務。」

部分留言更直言：「下一個代言人粉絲應該會開始緊張了」、「與其花大錢請明星，不如提高利率比較實在」，相關言論在短時間內累積大量共鳴。

網友反應兩極 也有人替部分藝人緩頰

不過，也有聲音認為將多起事件放在同一脈絡並不公平。有網友指出：「只是剛好接連出事才被做成迷因，不能因為風波就全盤否定所有代言人。」另有人提到，部分藝人爭議仍在司法或行政程序中，外界不宜過早下定論。

同時，也有粉絲替 NewJeans 等藝人抱不平，認為不該因銀行選用多位藝人，就將不同性質的事件混為一談，「這樣的批評有點過頭」。

經紀公司重申尚未定案 廣告與形象仍受關注

事實上，Fantagio已於22日發表正式聲明，強調本案核心爭點在於「由車銀優母親設立的法人是否屬於實質課稅對象」，目前尚未有最終裁定，將透過合法程序積極說明。公司也表示，車銀優將持續以國民身分誠實履行納稅與法律義務。

然而，隨著網路輿論持續發酵，外界也關注此波爭議是否會進一步影響金融、廣告市場對藝人代言的態度。尤其在「信任」被視為核心價值的金融產業中，形象風險管理是否將因此轉趨保守，仍有待觀察。

目前車銀優正服役於軍中，案件也仍處於國稅廳調查與後續審理階段，最終結果尚未出爐，相關討論恐怕仍將持續一段時間。