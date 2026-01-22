緋紅女巫陷「死後三角戀」！老公vs.初戀選誰？　爛番茄100%神作情人節登場

記者蕭采薇／綜合報導

情人節必看片單加一！由金獎品牌A24打造、備受矚目的奇幻愛情新片《換乘真愛》（Eternity），找來「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）領銜主演，將與《捍衛戰士：獨行俠》「公雞」麥爾斯泰勒（Miles Teller）、《怪獸》系列男神卡倫透納（Callum Turner）展開一場跨越生死的三角習題。

▲《換乘真愛》伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒，展開一場跨越生死的三角習題。（圖／Apple TV提供）

該片在多倫多影展首映後口碑炸裂，一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度認證，被譽為「今年度最純粹、最甜蜜的電影」。

死後世界7天定生死 地獄級「二選一」難題

《換乘真愛》由《酷愛自修室》導演大衛弗萊恩執導，劇情設定相當高概念：如果死後你只有七天，能決定要跟誰共度漫長的「永恆」，你會怎麼選？故事發生在一個神祕的靈魂轉運站，所有剛抵達的靈魂，都必須在一週內決定共赴永生的伴侶。

▲《換乘真愛》伊莉莎白歐森（右）在死後陷入丈夫和初戀情人間的三角習題。（圖／Apple TV提供）

伊莉莎白歐森飾演的女主角瓊安，面臨了史上最難的抉擇。一邊是原本預期將與她相守一生的丈夫賴瑞（麥爾斯泰勒 飾），兩人有著深厚的婚姻羈絆；另一邊竟然是在轉運站遇見、英年早逝並在死後世界癡情守候她數十年的初戀情人路克（卡倫透納 飾）。這場死後的「換乘戀愛」修羅場，將重新定義何謂真愛。

爛番茄滿分開盤！影評盛讚：今年最甜電影

電影自全球首映以來好評不斷，不僅在爛番茄評論網獲得罕見的「100%新鮮度」完美開局，觀眾爆米花指數也高達90%。影評盛讚本片巧妙翻玩了嚴肅的「來世」主題，注入了極具感染力的甜蜜元素，被視為是經典浪漫喜劇的精神之作。

▲《換乘真愛》在爛番茄評論網獲得罕見的「100%新鮮度」完美開局。（圖／Apple TV提供）

除了有伊莉莎白歐森展現不同於超級英雄電影的細膩演技，電影更擁有獨特且華麗的美術設計，帶領觀眾進入前所未見的死後世界。《換乘真愛》將於2月13日情人節前夕在Apple TV+ 全球獨家上線。