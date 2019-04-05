24歲少女捐肝救父...曾少宗進手術房震撼：看見生命的羈絆！

記者林奕如／台北報導

台灣首部「器捐移植協調師」的職人劇《生死接線員》，日前發布前導預告10天，迅速累計超過42萬人觸達與1300個分享數。曾少宗戲中蓄濃密鬍鬚，一改清新造型，讓粉絲認不出來，他歷經醫院實習與拍攝，對器捐有感地說：「看見生命的羈絆，彼此的厚度跟深度有多大」。

▲曾少宗劇中飾演創傷科外科醫師。（圖／公視提供）

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他的角色設定是個喜歡量子力學、星戰科幻迷的創傷科外科醫師「江君皓」。還有醫療顧問要他「表現出殺氣」。他確定接演後，劇組安排前往醫院，在醫療顧問協助下至手術現場實習，他說：「看了許多手術器具，當天有兩台刀，一邊是24歲的女兒要捐活肝，一邊是等待移植的癌症爸爸，看著主治醫師一刀劃下去…，真實的人體內臟露出」。

▲台灣首部「器捐移植協調師」的職人劇。（圖／公視提供）

曾少宗有感而發地說：「一個正值青春年少的女生，她願意自己身體被剖開，捐出自己一份肝給自己爸爸，這需要多大的愛？」他進一步解釋「我們需要多大的勇氣，才能決定把自己的器官捐出去，或是同意自己的摯愛把器官捐出去」，同時也尋思「生命的羈絆，彼此的厚度跟深度有多大，才可以做這樣的事情？」他也認為自己對生死課題還在尋找答案。

對擬真的醫療戲，每場戲拍得都不簡單，現場有100多個工作人員，每人在各自職位上全力創作，曾少宗說，「就算拍輕鬆的戲，我也是戰戰兢兢，包含在開刀房要熟悉開刀的手勢、術語，還要理解戲的節奏」。