獨家／《與惡》製作人揭秘賈靜雯接演內幕！靠「國師」牽緣分

記者林奕如／專訪

賈靜雯在《我們與惡的距離》飾演新聞台主管宋喬安，冷漠是她的代名詞，在厚厚粉底、大紅口紅精緻妝容之下，藏著喪子之痛，睽違15年回歸台劇，她狂飆演技撐起全劇，製作人林昱伶、湯昇榮接受《ETtoday星光雲》專訪，揭秘當初邀約她時，靠「國師」唐綺陽牽起緣分。

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▲賈靜雯隔15年回歸台劇，演出喪子之痛的媽媽。（圖／公視提供）

賈靜雯因為婚姻、家庭關係淡出演藝圈多年，這次邀請她「重出江湖」，看似是不可能的任務，製作人林昱伶笑說：「說服沒有很久，但是等待很久。」她說，一看完劇本，在考慮演員名單時，請同事先不要講「可能性」，而要先想「適合性」，當時賈靜雯正逢出書，闡述一路走過波折，終於獲得幸福，「堅強媽媽」形象，讓大家一致認為她就是宋喬安。

▲《我們與惡的距離》製作人林昱伶與湯昇榮。（圖／大慕影藝提供）

當時賈靜雯宣傳新書到唐綺陽老師直播節目，恰好唐老師是製作公司（大幕影藝）旗下藝人，機緣巧合下，製作人林昱伶正式開口和賈靜雯聯絡，傳送劇本過了大半個月，終於等到賈靜雯回覆，一旦決定來聊就有意願，製作人林昱伶說，她（賈）來參與台劇是一個激勵，「所有演員都是期待好劇本的，會讓他們戲魂發作。」

▲故事從一起無差別殺人案件開始。（圖／公視提供）

金鐘編劇呂蒔媛創作《與惡》，故事從一件無差別殺人案件的判決開始，精準刻劃受害者、加害者、精障者、媒體、律師、心理師等其家庭以及職人環境。創作這樣高難度的劇本，一開始5個月時間與資策會進行「大數據劇本案」合作，但數據接觸不到「活生生的人」，呂蒔媛又花費1年進行田野調查，親自找了相關人士約40名人拜訪，旁聽死刑庭，了解審判過程。

▲《與惡》由金鐘編劇呂蒔媛所寫。（圖／公視提供）

7個月時間完成初版劇本，公視當時一進行招標，吸引各方人馬共11個團隊來競爭，最終由大慕影藝雀屏中選，總經理林昱伶邀請瀚草影視的總經理湯昇榮共同擔任製作人、導演找來林君陽操刀，製作團隊都是精挑細選。4300萬製作10集，製作團隊不馬虎，光是宋喬安任職的品味新聞台，從零到有，耗資近300萬打造300坪主場景，魔鬼藏在細節裡，演員身處其中，真的以為這就是新聞台。

▲《與惡》製作團隊。編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、監製於蓓華、製作人湯昇榮、導演林君陽。（圖／記者李毓康攝）

製作人、編劇、導演組成鐵三角，不斷激盪討論，完美合作，曾和編劇呂蒔媛合作2部戲（《牽紙鷂的手》、《出境事務所》）製作人湯昇榮提到：「這部戲劇本很明確，蒔媛在前期參與就很深，我們也需要她，她對待每一部戲，就像小孩一樣孕育。」製作團隊在前期就找演員跟編劇一起聊角色，若有任何想法歡迎提出來討論，編劇再回去修改台詞。

一齣好戲，製作團隊在前置作業十分紮實，打好穩固地基，演員各自精準定位，再加上後製剪接師「神刀配合」，《與惡》創造台劇新高峰。

▲《與惡》開創台劇新格局。（圖／公視提供）