1月23日星座運勢／處女座理財精準！ 金牛週五感情開花結果
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：對自己有信心
感情：重視兩人關係
財運：留意投資行情
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：團隊氣氛和諧
感情：真摯的默契感
財運：選擇優質股票
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：放下心中恐懼
感情：成為伴侶依靠
財運：提高分析能力
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：水瓶
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：加強學習競爭
感情：情商高善溝通
財運：調整資金管理
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：拓展發展領域
感情：受到家人祝福
財運：謹慎規避風險
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：處女
處女座 ♍
工作：衝刺時刻到來
感情：順利取得芳心
財運：新興行業獲利
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：熟悉掌握業務
感情：扛起伴侶心情
財運：降低破財風險
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：堅持團體原則
感情：漸漸感到輕鬆
財運：平和心好運氣
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：開始恢復安定
感情：和諧共同生活
財運：具有風險意識
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提高優化團隊
感情：愛情把握分寸
財運：資金平穩上漲
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：大放光明時刻
感情：停止批判自我
財運：加強資金管理
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：射手
射手座 ♐
工作：踩緊油門前進
感情：面臨情感考驗
財運：投資需有耐心
幸運色：金色
貴人：處女
小人：魔羯
