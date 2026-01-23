ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
1月23日星座運勢／處女座理財精準！　金牛週五感情開花結果

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：對自己有信心

感情：重視兩人關係

財運：留意投資行情

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：金牛

雙子座 ♊

工作：團隊氣氛和諧

感情：真摯的默契感

財運：選擇優質股票

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

天秤座 ♎

工作：放下心中恐懼

感情：成為伴侶依靠

財運：提高分析能力

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：加強學習競爭

感情：情商高善溝通

財運：調整資金管理

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙魚

金牛座 ♉

工作：拓展發展領域

感情：受到家人祝福

財運：謹慎規避風險

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座 ♍

工作：衝刺時刻到來

感情：順利取得芳心

財運：新興行業獲利

幸運色：灰色

貴人：獅子

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：熟悉掌握業務

感情：扛起伴侶心情

財運：降低破財風險

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子

天蠍座 ♏

工作：堅持團體原則

感情：漸漸感到輕鬆

財運：平和心好運氣

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：巨蟹

雙魚座 ♓

工作：開始恢復安定

感情：和諧共同生活

財運：具有風險意識

幸運色：淡藍色

貴人：金牛

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提高優化團隊

感情：愛情把握分寸

財運：資金平穩上漲

幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

獅子座 ♌

工作：大放光明時刻

感情：停止批判自我

財運：加強資金管理

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：射手

射手座 ♐

工作：踩緊油門前進

感情：面臨情感考驗

財運：投資需有耐心

幸運色：金色

貴人：處女

小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

