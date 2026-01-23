最強團魂不滅！SJ攜手走過20年風雨　「淚汗水中綻放的寶藍奇蹟」

記者張筱涵／綜合報導

Super Junior出道超過20年，成員間的情誼與陪伴始終是粉絲最感動的核心。從早年接連發生的重大車禍、漫長復健，到後來有人不得不在舞台上做出取捨，團員們一次次用行動證明，這不只是團體，而是一群一起扛過傷痛的家人。

▲SJ與E.L.F. 20年來的情誼動人。（圖／讀者提供）



金希澈在2006年的嚴重車禍。當時希澈在出席成員東海父親的喪禮後返程，因行車意外導致左腿從大腿至腳踝粉碎性骨折，被緊急植入多枚鋼釘、手術長達10小時，甚至被醫師警告可能一輩子無法正常行走。儘管後來他努力復健回歸，仍留下後遺症，舞台上許多激烈動作不得不避開，甚至一度因疼痛與自責寫下「沒臉見成員和粉絲」的心情，讓歌迷心疼不已。

而Super Junior的傷痛並不只一次。2007年4月19日，成員圭賢、利特、神童、銀赫在結束KBS電台行程返回宿舍途中，於首爾奧林匹克大路附近發生車輛翻覆事故，車體幾乎全毀。神童與銀赫雖為輕傷，但利特臉部與背部嚴重撕裂，縫合針數多達上百，傷勢最重的圭賢因未繫安全帶，被甩出車外約30公尺，導致肋骨與骨盆骨折，折斷的肋骨甚至刺傷肺部產生血胸，一度陷入昏迷並住進加護病房，當時甚至傳出醫療團隊要求「做好心理準備」，情況極為危急。後來圭賢為保住歌唱能力接受高風險手術，才奇蹟挺過難關重返舞台。

▲▼希澈挺過腳傷，在《SUPER SHOW10》與成員們帶來完整體舞台。（圖／讀者提供）



接連的意外讓成員們一度留下陰影，因為大型車禍造成的心理創傷，團員曾有一段時間不敢走事故發生路段，改繞道行駛，也因此，Super Junior每次站上舞台，背後都不是理所當然的順利，而是一次次跌倒後仍彼此扶起的歷程。

2018年團體推出《REPLAY》改版專輯時，Label SJ也曾宣布希澈因健康狀況不參與音樂節目打歌舞台，主打歌〈Lo Siento〉舞台只由利特、藝聲、神童、銀赫、東海與始源等成員演出。當時雖然希澈缺席舞台，但他並未離開團體，也持續參與其他宣傳，團員與粉絲都清楚，那不是缺席，而是團隊選擇「先讓他好好站著」。

▲台灣E.L.F.不變的支持。（圖／讀者提供）



這段長達近20年的傷痛與陪伴，終於在2025年迎來象徵性的畫面。Super Junior以出道20周年巡演站上台北大巨蛋，9名成員合體帶來從出道曲〈Twins〉到〈U〉、〈Black Suit〉、〈SUPERMAN〉等經典舞台，台下3萬名E.L.F.用應援與尖叫聲回應。成員們輪流致謝，銀赫更感性表示，過去一句「前進大巨蛋吧」原本只是玩笑，沒想到真的能實現，終於親眼見證「傳說中的Super Junior人氣」。

在這場20周年舞台上，希澈也再次以成員身分站上巡演舞台，讓許多粉絲直言「比任何舞台更有意義」。從車禍重傷、復健與缺席，到能再度與隊友合體唱歌，Super Junior走過的不是單純時間，而是一起撐過的生命片段。對E.L.F.來說，這不只是回歸舞台，而是見證一群人用歲月證明，有人倒下時，隊友不會催他往前，而是把位置留著，一起等他回來。

而Super Junior也將在1月23、24、25日站上高雄巨蛋，將再次與台灣E.L.F.創造美好回憶。