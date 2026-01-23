廣告界開第一槍！車銀優爆逃稅疑雲　國稅廳「財界死神」出手

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員車銀優，近日被爆出遭國稅廳通知追繳逾韓幣200億元（約台幣5億元）稅金的逃稅疑雲，消息曝光後迅速在韓國演藝圈與廣告界掀起震盪。儘管所屬經紀公司Fantagio已出面澄清，強調案件尚未最終定案，但相關爭議仍持續延燒。

▲車銀優涉逃稅。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）



高強度稅務調查曝光 案件尚未定案

根據韓媒報導，車銀優於去年曾接受首爾地方國稅廳調查4局的高強度稅務調查。該單位被外界稱為「財界死神」，專責處理重大逃稅、地下資金等案件，通常僅在發現重大疑點時才會介入。國稅廳指出，車銀優母親所設立的A法人，疑似未實際提供演藝活動支援，卻與經紀公司Fantagio簽署勞務合約，並分流部分演藝收入。

國稅單位因此認定，相關收入原應列為個人所得，卻透過法人結構適用較低的法人稅率，藉此規避最高可達45%的個人所得稅。對此，Fantagio表示，該案件目前仍屬法律解釋與適用層面的爭議，尚未確定違法，將依法循序說明並配合相關程序。

疑雲未解 廣告界率先降溫觀望

儘管經紀公司已表態積極說明，廣告市場卻率先出現降溫跡象。韓媒發現，車銀優代言的保養品牌Abib，已悄悄將其出演的廣告影片自官方YouTube頻道轉為非公開狀態，影片顯示「無法播放」或「非公開影片」，實際調整時間點也與逃稅疑雲曝光後高度重疊。

目前Abib官方網站上的品牌大使形象照尚未撤除，品牌方也未對外說明影片下架原因，但業界普遍解讀，此舉屬於品牌在爭議初期常見的「風險控管」措施，先行降低藝人曝光，以避免後續形象風險。

代言版圖龐大 後續動向受矚目

車銀優目前正在服兵役，但仍是韓國廣告市場的重要指標人物，代言橫跨金融、時尚、美妝與流通等多個領域。隨著 Fantagio 強調將積極配合稅務說明程序，外界也持續關注，是否會有更多品牌調整合作策略，或在事件釐清前選擇觀望。

相關人士指出，藝人是否面臨實際法律責任仍有待後續結果，但在輿論與市場高度敏感的情況下，廣告界的態度往往成為影響藝人形象走向的重要指標。