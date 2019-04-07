翁立友「虔誠躦轎底」畫面曝光！　為大甲媽祖繞境祈福

記者關韶文／台北報導

「金曲歌王」翁立友7日早上到大甲媽祖繞境北巡駐駕會場，身穿紅外套的翁立友說特別來討喜氣祈福，也帶著家人出席，第一次恭迎媽祖，虔誠的躦進轎底，翁立友感性的說：「過往在電視機前看到這景象，都會讓我感動得落淚，今天終於能有此榮幸，好像回到媽媽的懷抱。」

這場為全球三大宗教盛事的「媽祖繞境活動」，日前繞境北巡，即駐駕台北會場，讓許多不克前往台中的信眾，也能在台北能參與盛會，翁立友則首度出席盛會，翁立友說我經常參加廟會活動演出，但從未有幸能參加大甲媽祖繞境盛會，真的很榮幸與感恩！

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▲▼翁立友出席「媽祖繞境活動」台北場。（圖／弗利思特提供）

身穿紅外套的翁立友說要討喜氣祈福，一早現身會場，參加祈福儀式，更帶著家人一起躦轎底，現場還發放著發財金，也開心的發給92高齡阿嬤粉絲信眾，大甲媽祖北巡駐駕賜金600萬，眾多信眾擠爆現場，踴躍搶著希望能得到，此外，翁立友也開心的分享著平安宴的料理，希望大家能在這場盛宴中，得到分享平安與快樂。

翁立友坦言「不怕辛苦，只怕心苦！」這些年來在歌壇一路走來，擔負著家計，忙碌奔波，雖然辛苦，但有著信念，堅持走過許多的轉折，站上舞台就是帶給大家歡樂，只是每當獨處時，心中總會有些遺憾，年過四十總被老媽催促著婚姻大事，翁立友笑說原先只有老媽很積極，但這些年來，慢慢的自己也開始煩惱了，覺得如果能有一份姻緣，人生比較不孤單，將能更圓滿些，因此現階段對我而言，希望能遇到好姻緣，我始終相信，如果心不苦了，緣分自然會出現！



