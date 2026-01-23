ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
CL公司沒登記恐遭移送檢方！
易變月光族的三大星座！
《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡
公司地址竟是餐廳？車銀優避稅3大疑點　遭諷：臉蛋天才→逃稅天才

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團ASTRO成員兼演員車銀優，近日捲入涉嫌逃漏稅的重大爭議。韓媒報導指出，南韓國稅廳已通知追繳超過韓幣200億元（約新台幣5億元）的稅款，金額不僅創下南韓演藝圈新高，也在國際藝人稅務案件中名列前茅。

▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

▲車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

國稅廳質疑：透過母親設立公司「轉移收入」避稅

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據報導，國稅廳的調查重點，在於車銀優的收入結構。調查發現，車銀優母親設立了一間法人公司，並與車銀優所屬經紀公司Fantagio簽署「演藝活動支援」相關合約，車銀優的演藝收入因此分配至 經紀公司、母親名下公司及本人三方。

國稅廳認為，該母親設立的公司實際上並未提供相應的勞務內容，疑似屬於「紙上公司」，目的是將原本應適用最高45%個人所得稅率的收入，轉為適用較低法人稅率，藉此減輕稅負。

公司改制、遷址引關注　被質疑刻意避開監管

報導進一步指出，該公司原本為股份有限公司，2024年9月卻改為有限責任公司，並同步更名、變更登記地址，遷至江華島一處餐廳地址。由於有限責任公司不須強制接受外部會計審計，也沒有財報公開義務，因此被外界解讀為可能刻意降低監管透明度。

此外，江華島在法規上屬於可享有不動產稅負優惠的地區，公司也新增「不動產租賃業」為營業項目，這些變動都被視為國稅廳認定其「規避稅負」的重要依據之一。

▲▼車銀優。（圖／翻攝自韓網）

▲▼車銀優母親開設的公司地址顯示是一間餐廳。（圖／翻攝自韓網）

▲▼車銀優。（圖／翻攝自韓網）

▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／yesteropen）

▲該餐廳曾發出感謝車銀優到訪的文章。（圖／翻攝自Instagram／yesteropen）

國稅廳認定收入最終回流本人　通知追繳鉅額稅款

國稅廳最終認定，該公司取得的收益實際仍回流至車銀優本人，判定其未依法繳納的所得稅金額超過韓幣200億元（約新台幣5億元），並正式發出追繳通知。該金額不僅是南韓演藝圈史上最大規模，也被列為全球高額稅務案件之一。

經紀公司回應：尚未定案，將依法說明

對此，車銀優所屬經紀公司Fantagio於22日發表聲明強調，目前案件尚未最終確定或公告，爭點在於「母親設立的法人是否屬於實質課稅對象」，屬於法律解釋與適用層面的爭議，將依合法程序提出說明與反證。

Fantagio表示，車銀優與稅務代理人將誠實配合相關程序，並重申車銀優將持續履行身為國民應盡的報稅與法律義務。

服役期間爆爭議　後續結果仍待裁定

目前車銀優已於去年7月入伍，正以陸軍軍樂隊身分服役中。據了解，相關稅務調查與通知，皆是在其入伍前後進行。由於案件仍在調查與法律程序階段，最終是否構成逃漏稅，仍有待南韓國稅廳與後續審查結果正式裁定。

▲▼▲▼車銀優軍中照 。（圖／翻攝自南韓陸軍訓練所官網）

▲車銀優（左一）目前正在當兵 。（圖／翻攝自南韓陸軍訓練所官網）

韓網怒批「企業型逃稅」、「形象全面崩壞」

儘管案件尚在調查階段，韓國大型論壇theqoo已出現大量負面留言，不少網友直指此次爭議已非單純的稅務誤差，而是「高度設計的避稅行為」。

有網友狠批：「這根本是企業型逃稅吧？」、「賺成這樣還要逃稅，真的太貪了」，也有人直言：「形象是靠臉撐起來的職業，結果搞出200億的稅務問題，完全自毀招牌」。

部分留言更直接嘲諷其形象轉變，「從『臉蛋天才』變成『逃稅天才』」、「外貌紅利吃到極致，連演技被罵都能撐，現在終於翻車了」。

也有網友質疑，若非國稅廳原本針對 Fantagio 相關企業進行調查，「恐怕不會這麼容易被查出來」，直言：「如果不是順藤摸瓜，可能根本抓不到」。

要求重罰聲浪高漲　不滿「逃稅成本太低」

在討論中，不少網友呼籲政府應加重對逃漏稅的處罰力度，「就是因為法律太軟，才會有人覺得逃稅不是罪」、「200億這種金額，不坐牢怎麼可能服眾」。

甚至有極端留言表示，希望其退伍後不要再回歸演藝圈，認為事件已對公眾信任造成嚴重傷害。

▲▼車銀優韓網反應。（圖／翻攝自theqoo）

▲車銀優韓網反應。（圖／翻攝自theqoo）

ASTRO車銀優

