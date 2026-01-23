陳珮騏揭台八血淚！「女人當男人用，男人當畜牲用」雨天拍戲失溫

記者陳芊秀／綜合報導

台灣八點檔（簡稱：台八）長年以高強度拍攝節奏著稱，演員與幕後團隊時常過著日夜顛倒的生活。八點檔女神陳珮騏近期正在拍《百味人生》，23日曬出寒冷雨天下拍外景戲的照片，道出在台八圈打拼10多年的辛酸，並形容一起拍攝的幕前幕後團隊：「一起失溫的大家。」

▲陳珮騏與同戲女星、幕後團隊雨天山區拍外景戲，發文稱：「一起失溫的大家。」（圖／翻攝自臉書）

拍台八「女人當男人用，男人當畜牲用」

陳珮騏透露，在台八拍戲的這10多年間，經歷了數不清的「災難」，無論是上山下海還是日以繼夜的連軸轉，各種折磨與煎熬對外人來說都很難體會。她感嘆，劇組圈內流傳著一句話：「女人當男人用，男人當畜牲用」。特別是在武戲居多的劇組中，外景隊伍一向不分男女，全體都在極限環境下拼搏。

除了演員本身的辛勞，陳珮騏更心疼鏡頭外的幕後工作人員。她指出，演員雖然不輕鬆，但工作人員往往處在最隨便的環境中，甚至連放飯時都沒有一處乾淨的場所，連一張椅子坐著吃飯都沒有。看著大家一起在寒風中狼狽、甚至凍到失溫，讓她由衷佩服這群勇敢的夥伴。

雨中山區拍外景戲 凍到快失溫

陳珮騏也分享了一張拍攝外景時的照片，真實還原了台八的艱辛現場。照片中可見，當天天氣陰雨連綿，背景是濕冷的山區道路。陳珮騏身穿深色大衣、肩披紅黑格紋厚圍巾，與另一名身穿棕色長版外套的女星站在一起，兩人在大雨傘的遮蔽下等待開鏡。儘管身旁有工作人員撐傘，但兩人凍得面色發白、縮著身子的模樣，完全顯現出在惡劣天氣下強撐演出的敬業態度。

網友暖心應援

陳珮騏的貼文引發眾多網友湧入留言打氣。網友對劇組的辛勞表示不捨，紛紛留言：「天氣很冷，辛苦了！要注意保暖」、「導演、工作人員跟演員們大家都辛苦了。」更有不少影迷大讚陳珮騏的演技，「妳演得超精彩，真的是好勇敢的一群人」、「雖然戲裡是壞女人，但看妳們幕後演出真的太專業了」。甚至有正處於心情低潮的網友表示，看到陳珮騏努力的表演，感到非常療癒與幸福。