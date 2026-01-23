崔佩儀經紀人先讓兒女祝壽　再帶混血萌娃辦生日趴

記者葉文正／台北報導

知名經紀人倪良瑋（小瑋）旗下有王思佳、徐小可、崔佩儀等藝人，也時常上節目露臉，他2022年遠赴美國圓夢，生下混血兒子謙謙，現3歲半，2024年再度生下女兒Anna，現2歲，二寶爸讓他有子女萬事足，日前他先帶兒女向崔佩儀祝壽，接著為女兒Anna舉辦2歲生日趴，星友們紛紛帶小孩出席。

▲知名經紀人小瑋與兒女JON JON跟NANA。（圖／源鑛娛樂）

當天生日趴，王思佳、劉伊心、蔡允潔、楊晨熙、林秀琴、陳致遠等藝人帶小孩參與，小瑋準備魔術表演、餐點，還安排大家牽著孩子一起走紅毯，小瑋感性說：「平常看到的紅毯，都是藝人一個人站在前面，但我一直覺得，人生裡最重要的時刻，很少是自己一個人完成的，我想讓孩子走在爸媽身邊，讓家人一起被記住。那不是表演，而是一段正在發生的生活。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝人們帶兒女參加NANA生日趴。（圖／源鑛娛樂）

而小瑋之前想了很久，要不要幫女兒 Nana 辦這場2歲生日趴，「不是不愛她，也不是不想替她留下回憶，而是有些痛，真的不會因為時間過去就消失，去年這個時候，爸爸離開了我們，Nana才1歲，我沒有替她過生日，不是刻意跳過，只是那時候的心，真的沒有準備好」。

▲王思佳帶女兒現身。（圖／源鑛娛樂）

小瑋表示，失去至親的感覺，到現在都還是說不上來，「它不會每天提醒你，但會在你不經意的時候出現，走到熟悉的地方，看到某個畫面，甚至只是某個瞬間，就會突然想起爸爸，那一刻，還是會停一下」。

▲李宓一家人。（圖／源鑛娛樂）

今年，小瑋爸爸離開1週年，女兒也要2歲了，「這個生日，我掙扎了很久，心裡一邊告訴自己，是不是還沒準備好；一邊又覺得，孩子的成長不會等人，她值得被好好慶祝，也值得被記住」，直到生日趴前1個禮拜，他才真的下決心舉辦，「不是因為想通了什麼大道理，而是慢慢明白，我們不可能等到完全不痛的那一天，才繼續生活，我相信，爸爸在天上，也一定希望我們快樂，希望我能健健康康地陪著孩子長大。」

▲小瑋帶兒女JON JON跟NANA，向崔佩儀祝壽。（圖／源鑛娛樂）

這場生日趴對他來說別具意義，「它不是一個完成的答案，而是一個選擇，選擇在思念裡，繼續往前走，選擇在還會痛的時候，仍然擁抱生活，也選擇在孩子長大的路上，不缺席」，他認為：「這一天，我想爸爸一定也在，只是換了一種方式，看著我們。」

▲劉伊心與兒女。（圖／源鑛娛樂）