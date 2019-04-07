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AKB48 Team TP直播出包！　隊長「拍到下半身」全曝光

記者關韶文／台北報導

人氣偶像女團AKB48 Team TP去年推出首張單曲《勇往直前》，引起歌迷熱議，唱片公司即將趁勝推出最新數位單曲《綠草地上的奇蹟》，而他們也趁著四月連假時開直播和粉絲互動，卻意外鬧出許多笑話。

在四月份連假期間，人氣女團AKB48 Team TP也趁著空中直播和粉絲拉近距離，團員邱品涵分享在直播中做餅乾因為過程太混亂了，被粉絲取「炸廚房」的稱號，自己在廚房是危險人物，想過要挑戰成功做出餅乾。

▲▼AKB48 Team TP。（圖／好言娛樂提供）

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▲AKB48 Team TP打鐵趁熱發行新單曲。（圖／好言娛樂提供）

隊長詩雅則笑說，「我直播的時候，因為螢幕都只會拍上半身，結果有次忘記這件事，然後太激動，不小心動作太大，就被粉絲們發現我穿著睡褲直播，睡褲款式意外曝光，覺得好糗，從此粉絲也會好奇注意我下半身穿什麼衣服開直播。」

▲▼AKB48 Team TP發片記者會。（圖／記者張一中攝）

▲AKB48 Team TP隊長詩雅。（圖／記者張一中攝）

團員林于馨則透過和粉絲直接接觸學習怎麼表達自己的想法，其實是要感謝粉絲陪自己一同成長。周佳郁則表示，「剛開始直播時還不會化妝，讓粉絲面對幾乎素顏的臉，現在的妝感自然又美觀會呈現美美的一面。」AKB48 Team TP也將舉辦3、4月聯合生日PARTY，集合 5 位美少女的成員生日派對，有陳詩雅、劉潔明、林潔心、李采潔、鄭佳郁，邀請大家一同來同樂。

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