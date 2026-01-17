ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」
最容易是媽寶的三大星座！
啦啦隊女神認「險遭跟蹤到家」
還記得Guana嗎？《孝利家民宿》療癒犬離世　最後對望惹鼻酸

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手李孝利與丈夫李尚順陪伴多年的愛犬「Guana」離世，消息曝光後引發外界不捨與關注。李尚順於16日透過社群平台親自證實，陪伴夫妻倆長達15年的家人已安詳離開。

▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）

▲相伴李尚順和李孝利夫婦的Guana離世。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）

李尚順在Instagram發文表示：「2011年第一次見面，直到現在，15年來始終陪在我身邊的Guana離開了。」並同步公開多張照片，記錄Guana從幼犬時期、與夫妻倆一同外出散步，到晚年虛弱躺臥、與李孝利對望的溫柔瞬間，畫面令人動容。

從曝光的照片中可見，Guana曾在草地上活潑奔跑、也曾窩在床上與其他狗狗並肩休息，更有李孝利輕撫牠頭部、陪伴牠度過最後時光的畫面，完整呈現牠作為「家人」的一生。

▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）

▲李尚順分享許多Guana的照片。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）

事實上，李孝利早在去年出演tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，便曾透露Guana身體狀況不佳，「已經無法行走，正在為最後的時刻做準備」，當時一句話便讓不少觀眾提前做好心理準備。

Guana不僅是李孝利、李尚順夫妻生活中重要的一員，也因出現在綜藝《孝利家民宿》、夫妻倆的社群平台而被大眾熟知，成為觀眾心中的「療癒代表狗」。在《孝利家民宿》中，Guana的溫柔性格更留下深刻印象。

節目中，當時以工讀生身分參與錄製的IU，與Guana的互動尤為受到討論。原本不願意吃零食的Guana，意外對IU敞開心房，不僅主動翻肚討摸，從第一天起就表現出明顯親近感。此後只要IU上班，Guana便會到門口迎接，甚至在IU與李孝利帶著狗狗們散步時留下合照，成為節目中最溫馨的畫面之一。

▲▼李孝利,李尚順,IU,孝利家民宿,Guana。（圖／翻攝自Instagram／sangsoonsangsoon）

▲IU和Guana合照。（圖／翻攝自韓網）

Guana離世消息傳出後，網友們紛紛湧入留言哀悼，「希望和順心一起在那邊快樂奔跑」、「Guana一路走好」、「在狗狗星球一定要幸福」，溫暖留言不斷，也再次見證牠在大眾心中的特殊位置。

陪伴15年的時光畫下句點，Guana留下的不只是回憶，更是一段關於愛與陪伴的故事，長久留存在李孝利、李尚順夫妻以及粉絲們的心中。

