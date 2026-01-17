ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」
最容易是媽寶的三大星座！
啦啦隊女神認「險遭跟蹤到家」
FNC結束10年綜藝經紀！　《兩天一夜》文世潤將成最後一位

記者張筱涵／綜合報導

FNC娛樂宣布，將正式結束旗下綜藝與主持人經紀業務，為經營長達10年的相關事業畫下句點。

▲▼文世潤。（圖／翻攝自Instagram／131moon_）

▲文世潤。（圖／翻攝自Instagram／131moon_）

FNC娛樂16日表示，隨著公司進行整體事業結構調整，將逐步收尾綜藝、廣播及主持人相關的經紀管理業務，未來將把重心全面轉向音樂、演員經紀與戲劇製作領域，以強化核心競爭力並提升營運效率。

FNC於2015年與國民主持人劉在錫簽下專屬合約，並在上市滿一年後正式轉型為綜合型娛樂公司。當時除劉在錫外，還陸續簽下金勇萬、鄭亨敦、盧弘喆、池錫辰等知名綜藝人，被外界稱為「劉在錫師團」，一度在綜藝經紀領域占有一席之地。

不過，劉在錫於2021年合約到期後未續約，其餘藝人也陸續離開。近期，播音員出身的曹佑鍾已結束合約，妻子鄭多恩以及搞笑藝人文世潤等人，也預計將在完成既有行程後結束與公司的合作關係。

對此，FNC娛樂表示：「公司已與旗下綜藝、主持人藝人進行充分且深入的溝通，經雙方協議後，決定不再續約，並將依序完成相關經紀業務的收尾工作。在合約結束前，公司仍會提供必要支援，確保交接順利完成。」

FNC也進一步說明未來方向，強調將以音樂事業、演員經紀與戲劇製作為核心，擴大收益結構，「今年起將集中資源於具成長潛力的主要業務，追求穩定且具內涵的經營模式，加速公司整體成長。」

回顧過往，FNC娛樂旗下有FTISLAND、CNBLUE、N.Flying、SF9、P1Harmony、Hi-Fi Un!corn等音樂團體，在演員與綜藝領域方面，也曾網羅李東健、丁海寅、盧弘喆、文世潤等藝人。此次調整，象徵FNC正式告別綜藝經紀版圖，回歸以音樂與戲劇為主軸的發展路線。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

FNC娛樂

