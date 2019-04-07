黃明志一年被逮捕70次！　大馬坐牢先發「不自殺聲明」確保安全

記者張筱涵／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志是最新一集《Joeman Show》的訪談人物，談到現在還是通緝犯，每次出國回國都會被請進小房間，一年來就被逮捕了70次。

▲黃明志。（圖／資料照／記者張一中攝）

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黃明志2006年就開始拍影片做頻道，但其實一開始只因為做影片作業要傳檔案這樣比較方便而已，沒想到點閱實在不錯，再傳一首歌竟然從8萬一路衝到到3、40萬點閱率，就這樣開啟演藝娛樂之路。接著他透露現在在馬來西亞還是通緝犯：「（出關入關都會被抓去問話）大概6、70次了吧！一年裡面，每次都被叫進去問話、寫資料。」

▲黃明志在馬來西亞的通緝令還沒解除。（圖／翻攝自Joeman YouTube）

每次進去寫資料都是必經流程，黃明志說：「我出境跟入境都要被逮捕一次，是形式上的逮捕，沒有這樣抓你（銬手銬），只是他說欸你陪我進來一下。」談到坐牢生活的時候他的口氣雖然輕鬆，還說進去時一定要說精神沒有問題，對未來充滿希望，形同「不自殺聲明」的概念，但其實過去談到被關，女友在外面等了4天3夜的事情很感動：「我的女朋友很辛苦，黑白兩道都要去，這是一般女朋友不會去的地方。」

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▼【Joeman Show Ep19】大馬通緝犯！ 一年竟被逮捕七十次！ft.黃明志 Namewee。（影片／取自Joeman YouTube，如遭刪除請見諒）