王陽明見曾志偉敬畏「真正的老大」！　現身《夜市王》曝根據天氣選擇食物

記者孟育民／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》前七集進入四強大戰，網路熱度不斷攀升，YouTube正式突破千萬點擊，本周第8集四強鼎立的第二戰以「夜市招牌」為主題，特別邀請帥氣十足王陽明擔任飛行嘉賓，和曾志偉一同坐鎮評審席，宛如角頭對上無間道大佬，讓他忍不住先敬畏三分「真正的老大在旁邊！」不過王陽明覺得這次參加夜市王很好玩，但最難的還是評分，「做出最公平的選擇非常困難，我盡量根據自己的方式來做判斷。」

▲王陽明擔任《夜市王》嘉賓。（圖／緯來電視網提供）

這一集迎來了超帥的飛行嘉賓王陽明，在本集錄製過程中，主持人Lulu也忍不住問：「Sunny像你長這麼帥，真的能逛夜市吃到東西嗎？」王陽明笑著表示，自己曾逛過台中逢甲夜市，但當時因為宣傳電影的關係無法盡情品嚐美食，所以這次來錄節目他非常期待能夠大快朵頤。

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私下王陽明分享了自己每次去夜市時的吃貨心情：「其實會根據心情、天氣甚至季節選擇不同的食物。我很愛吃，尤其是熱量高的東西，一個夜市可以吃好多種，鹹的甜的都能吃個過癮。」

▲王陽明期待可以大吃夜市美食。（圖／緯來電視網提供）

不過即便是擔任「評審的評審」的他也坦言，選擇出心目中第一名並不容易，因為每道菜都很美味，而且每位選手都投入了極大的心血。他分享到：「其實每道菜都有其獨特的魅力，做出最公平的選擇非常困難，我盡量根據自己的方式來做判斷。」

▲王陽明表示每個店家都很厲害，要選出第一名很難。（圖／緯來電視網提供）

