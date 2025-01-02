ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男神李現演「遺體整容師」做足功課　戀上周雨彤…她車禍少一條腿

記者黃庠棻／台北報導

電視劇《春色寄情人》本週五（3日）在八大戲劇台晚間10點首播，男主角李現飾演遺體整容師，在拍攝前期做足角色功課，除了看大量的相關電影紀錄片作品，也跟著劇組找來的專門老師學習，甚至觀察他們的生活喜好、情感上的表達等等，都是幫他塑造劇中人物有非常大的幫助。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

透過這次《春色寄情人》作品詮釋，李現看待生死的心胸也跟著打開，希望不要害怕、不要抗拒，他以一根燃燒的蠟燭來比喻，表示「不是看它殘喘的樣子，而是廣闊地去看它照亮了所有周圍的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

提起《春色寄情人》「陳麥冬」一角，李現覺得劇中性格、工作時的狀態都散發著魅力，讓他有了想要塑造角色的慾望。由於戲裡的職業很神聖，大多數的時間沒有太多的情緒變化，都很冷靜，所以對身邊的人是有一些距離的。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

李現說，莊潔（周雨彤飾）對陳麥冬是一個非常重要的人，但因為職業的關係，身邊的人並不願意親近他，但遇上一個勇敢追愛的莊潔，他慢慢地把曾經最炙熱、最簡單、最衝動的那份愛戀找回來。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

劇中，周雨彤詮釋的現代女性在意識上有很大膽的表現，導演給予肯定，他覺得周雨彤給到了；而她自己覺得《春色寄情人》屬於成年人的愛情，女主角的主動其實是勇敢的，很熱情也很真誠。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

戲裡，角色因為車禍意外失去了一條腿，周雨彤說在扮演上最大的挑戰就是要改變以往走路、跑跳的習慣，想起進劇組第一個月時，小腿都在發抖，到後期就能堅持的愈來愈久，讓她非常開心。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

李現和周雨彤在《春色寄情人》透過愛來治癒彼此的不完美，被問到如何看待男女主角的感情關係，李現認為不要綁架對方、大家都是自由的。故事情節描述陳麥冬有自己的堅守，離不開最重要的奶奶；莊潔好不容易去大城市打拚得到尊重，李現說，這種感情關係能在一起是最好的，但出了問題也不要用道德綁架對方。《春色寄情人》3日起每週一至五晚間10點於八大戲劇台全台首播。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

推薦閱讀

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李現, 周雨彤, 春色寄情人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小S談爸癌逝突淚崩！　憶最後時光「讓他做想做的事情」
  2. 3陸劇男星驚爆「被約談」出事！狗仔揭高片酬：收入繳稅嚴重不符
  3. 歐陽妮妮愛兒「清晰正面」曝光！張書豪甜讚：挺鼻樑　傅娟感性告白
  4. 《到我們為止》拍片性騷擾再爆案外案　《紐約時報》被告求償2.5億美金
  5. 27歲日人氣男模ryuchell輕生亡！1年半後媽媽病逝…親姊悲痛告別
  6. 直擊／ENHYPEN禎元、善禹現身台北！　千人塞爆現場「道路被癱瘓」
  7. 王陽明見曾志偉敬畏「真正的老大」！　現身《夜市王》曝根據天氣選擇食物
  8. 詩亞「悄飛深圳學藝」新身分+1！　吐司果腹、手腫狂抖
  9. 男神李現演「遺體整容師」做足功課　戀上周雨彤…她車禍少一條腿
  10. 趙露思癱軟失語6天曬新照：堅持站著！看書疑洩心聲「膽小如鼠」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366