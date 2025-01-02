男神李現演「遺體整容師」做足功課　戀上周雨彤…她車禍少一條腿

記者黃庠棻／台北報導

電視劇《春色寄情人》本週五（3日）在八大戲劇台晚間10點首播，男主角李現飾演遺體整容師，在拍攝前期做足角色功課，除了看大量的相關電影紀錄片作品，也跟著劇組找來的專門老師學習，甚至觀察他們的生活喜好、情感上的表達等等，都是幫他塑造劇中人物有非常大的幫助。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

透過這次《春色寄情人》作品詮釋，李現看待生死的心胸也跟著打開，希望不要害怕、不要抗拒，他以一根燃燒的蠟燭來比喻，表示「不是看它殘喘的樣子，而是廣闊地去看它照亮了所有周圍的事情。」

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▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）



提起《春色寄情人》「陳麥冬」一角，李現覺得劇中性格、工作時的狀態都散發著魅力，讓他有了想要塑造角色的慾望。由於戲裡的職業很神聖，大多數的時間沒有太多的情緒變化，都很冷靜，所以對身邊的人是有一些距離的。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

李現說，莊潔（周雨彤飾）對陳麥冬是一個非常重要的人，但因為職業的關係，身邊的人並不願意親近他，但遇上一個勇敢追愛的莊潔，他慢慢地把曾經最炙熱、最簡單、最衝動的那份愛戀找回來。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）



劇中，周雨彤詮釋的現代女性在意識上有很大膽的表現，導演給予肯定，他覺得周雨彤給到了；而她自己覺得《春色寄情人》屬於成年人的愛情，女主角的主動其實是勇敢的，很熱情也很真誠。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）

戲裡，角色因為車禍意外失去了一條腿，周雨彤說在扮演上最大的挑戰就是要改變以往走路、跑跳的習慣，想起進劇組第一個月時，小腿都在發抖，到後期就能堅持的愈來愈久，讓她非常開心。

▲《春色寄情人》由李現與周雨彤主演。（圖／八大電視提供）



李現和周雨彤在《春色寄情人》透過愛來治癒彼此的不完美，被問到如何看待男女主角的感情關係，李現認為不要綁架對方、大家都是自由的。故事情節描述陳麥冬有自己的堅守，離不開最重要的奶奶；莊潔好不容易去大城市打拚得到尊重，李現說，這種感情關係能在一起是最好的，但出了問題也不要用道德綁架對方。《春色寄情人》3日起每週一至五晚間10點於八大戲劇台全台首播。