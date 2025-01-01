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最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

記者葉文正／台北報導

雙囍最近推出《囍歡你》寫真，在社群平臺深情告白，向支持她的「囍寶」們表達感謝，並分享拍攝過程中的感受，接連四天的拍攝，每天從清晨六點開始面對鏡頭到晚間九點，鮮少有休息時間，雖然疲累不堪，但想到有這麼多夥伴們不辭辛勞地陪著她籌備這一本寫真書，讓雙囍更堅定的與大家一起共同創作出美好的作品。

▲雙囍《囍歡你》2025同名寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲雙囍《囍歡你》2025同名寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

雙囍還特別提到，在戶外拍攝時，因為布料比較少，深怕被來往的行人看到：「超像在大白天做害羞的事，一直要躲躲藏藏的，既驚險又刺激！」

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▲雙囍《囍歡你》2025同名寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲雙囍再次次突破自己。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

收錄各種風格的《囍歡你》，不僅是雙囍又一次的突破，更是紀錄真實自己的過程：「很幸運能讓自己多添增一部代表作，每一個瞬間對我來說，尤其珍貴，真心感謝所有參與拍攝與製作的夥伴們，因為有你們，才能創作出這麼美好的結晶！」

▲雙囍《囍歡你》2025同名寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲寫真集擁有各種不同樣貌。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

面對新的一年，雙囍也設定好了目標：持續做自己熱愛的事，讓更多粉絲感受到雙囍迷人的獨特魅力：「寫真存在的意義，是告訴未來的自己，那一個曾經美好的瞬間。」做自己的主角，呈現最真實的自己，她是Lara Fan雙囍。

▲雙囍《囍歡你》2025同名寫真。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

▲雙囍側面也很美。（圖／曖維多媒體廣告行銷提供）

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