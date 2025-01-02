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趙露思癱軟失語6天曬新照：堅持站著！看書疑洩心聲「膽小如鼠」

記者陳芊秀／綜合報導

26歲大陸女星趙露思元旦發文證實自2019年開始出現憂鬱情緒，並於去年（2024）12月27日深夜癱軟坐輪椅急診，1日首度公開病情，被診斷罹患解離症（大陸稱分離性障礙）、焦慮。她陸續在各個社群網站曬照，其中一張看書照，書名被網友搜出是作家余華的《我膽小如鼠》。

▲▼趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後曬新照。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後陸續更新動態。（圖／翻攝自微博）

趙露思在各個社群平台陸續更新，相繼曬出新照。她被拍到全身癱軟坐輪椅就醫，閨蜜魏笑PO出她行走困難的影片，IG最新動態曬出2張照片，一張是童年時期比YA微笑，一張是全身包緊緊，穿著白色的毛絨外套，內搭深灰色的連帽衫，戴著深藍色棒球帽、白色口罩與墨鏡，雙手插進外套口袋裡，身體略微側向一旁，頭微微抬起看向遠處，配字寫著「堅持ootd（指當天穿搭）、堅持漂亮、堅持站著、堅持記錄」。

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▲▼趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後曬新照。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後曬新照。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思IG曬新照，全身包緊緊配字「堅持ootd、堅持漂亮、堅持站著、堅持記錄」。（圖／翻攝自微博）

此外，趙露思在小紅書曬出一張床上吃鍋包肉，一邊看書的照片，照片中她的腳相當柔軟，不似日前難以行走般僵硬，其中一隻腳放在一本打開的書上。網友查出書是余華的小說《我膽小如鼠》，書中描述待人有禮的主角，卻被周圍人稱為「膽小」的人，余華曾形容此書「我曾是千千萬萬個敏感怯弱的孩子中的一個，這是我們共同的自傳」。

▲▼趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後曬新照。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思自12月27日爆深夜坐輪椅急診，6天後曬新照。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思床上照，網友追查看的是余華小說《我膽小如鼠》。（圖／翻攝自微博）

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