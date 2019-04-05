Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟關房門飆罵：妳不配當我女兒！

記者張筱涵／綜合報導

阿弟（蕭景鴻）老婆Mei日前上節目分享外界都覺得老公脾氣很好，但其實並不然，還爆料「私底下他就是把我當傭人使喚，你們不要不相信，這是真的」。阿弟有一次發現女兒竟然有偷拍行為，瞬間大怒飆罵：「妳不配當我女兒！」

▲Mei和阿弟結婚12年，育有2女。（圖／翻攝自Mei 邱馨葦臉書）

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Mei在29日播出的《女人我最大》中透露，有次一家人和朋友們出遊時，得知女兒都會偷拍別人在幹嘛傳到小朋友間的聊天群組，這件事情傳到阿弟耳邊時立刻踩到雷點。阿弟直接把大女兒叫來質問做了什麼事情，並且拿手機過來檢查，以小朋友累了為藉口回房間。

▲Mei被朋友告知女兒會偷拍別人討論。（圖／翻攝自女人我最大YOUTUBE）

阿弟一回到房間就暴怒對大女兒吼：「妳給我跪下！」接著就開始罵說自己最痛恨的就是偷拍，因為當初女兒會曝光就是因為狗走偷拍，瘋狂大罵一頓後抱頭來回走地說：「妳真的太讓我失望！妳…妳怎麼可以…妳不配當我女兒！」

▲阿弟氣到叫女兒跪下罵：「妳不配當我女兒。」（圖／翻攝自女人我最大YOUTUBE）

▼全是假象！大家以為我嫁得好 其實我老公... 女人我最大 20190329。（影片／取自女人我最大YOUTUBE，如遭刪除請見諒）