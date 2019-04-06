24歲女偶像賞櫻曬美照！　往下看「肚子超大」懷孕了

▲大和里菜是「乃木坂46」前成員，曬照意外曝光懷孕了。（圖／翻攝自乃木坂46官網截圖、大和里菜推特）

記者陳芊秀／綜合報導

24歲女偶像大和里菜是女團「乃木坂46」前成員，2天前曬出賞櫻美照，卻被發現挺著大肚子，原來已經懷孕了，截圖瘋傳日網！她過去被爆陷入不倫戀2年，對象是39歲星二代高橋祐也，疑似已經懷孕5個月！

據日媒《週刊文春》報導，大和里菜2年前和高橋祐也不倫戀曝光，當時遭男方暴打驚動警方調查。她3月被傳懷有3、4個月身孕，加上男方2月底發文宣布要再婚，兩人被外界以為已經結婚，但是知情人士爆料，「他們那時候還沒有『正式登記』，真的假的實在讓人懷疑。但是里菜意志很堅定，一定要生下寶寶。」

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▲大和里菜日前曬賞櫻照，意外被發現肚子大了曝光懷孕。（圖／翻攝自推特／大和里菜）

▲高橋祐也（右）是三田佳子的兒子，和大和里菜不倫戀2年。（圖／翻攝自推特／高橋祐也）



▲高橋祐也2月曾發文，宣布要與大和里菜再婚，隨後被爆「當時沒登記。」（圖／翻攝自推特／高橋祐也）



大和里菜的父親受訪時坦言：「我無法贊成，這是真心話。」她被要求放棄小孩，但是完全聽不進去，父親說：「她已經回不了老家，也不會在家生小孩。」她原本透過IG曬照，現在已經設定不公開。

高橋祐也是女星三田佳子的兒子，2010年2月和圈外女友結婚，並育有8歲兒子。他和大和里菜不倫戀情曝光，已經和妻子是分居狀態，當時急著要離婚，被推測是因為女友已經懷孕，加上自己被逮捕時，女方不離不棄，想盡快再婚當好爸爸，不過顧及前妻和兒子，離婚後一切低調，有關再婚事實，還持續受到外界質疑。