金鐘導演控大愛簽霸王合約！被迫停拍「員工背頭期款」電視台發聲

記者黃庠棻/台北報導

導演陳保中執導的《黑喵知情》入圍第56屆金鐘獎多項大獎,2024年也因執導《都市懼集》而受到關注。怎料,他近日卻在社群網站上控訴,接到大愛電視台「新大愛劇場」的《姊的魔法廚房》,卻遭遇被迫拍攝中斷,還陷入財務困境的狀況,最終決定對電視台提告。

▲導演陳保中向大愛電視台提告。(圖/翻攝自陳保中臉書)

陳保中2023年底接到大愛電視台「新大愛劇場」的《姊的魔法廚房》合作邀約,對方以「希望找新的團隊,導演,讓新大愛劇場更貼近一般觀眾」為初衷,讓他認為相當具有吸引力,說道「尤其在這兩年影視寒冬的產業狀態下,還有電視台願意加大力度投資開戲,對從業人員來說是雪中送炭的溫暖,於是便欣然接受了邀約」。

接受了提案後,陳保中透露初期過程相當順利,但在簽約之時「大愛台表示我方必須簽押兩張本票給大愛台,才能完成這個合約」雖然當時他有些遲疑,但電視台強調「這僅是一個形式,是對電視台內的一種保護機制,一直以來都是如此」,他基於互信的善意,終究還是押了本票,卻沒想到成為噩夢的開始。

隨後,陳保中與劇組在2月順利開拍,期間大愛電視台如期交付第一、二期的經費,本以為一切進行得相當順利,卻在3月底、拍攝到第35天左右,無預警接到監製的簡訊「通知本劇停拍」,他錯愕地詢問對方卻只得到「經同心圓辦公室指示,本劇停拍且不復拍」的回應,這時拍攝進度已接近全劇一半。

接下來,陳保中痛訴「監製方不再與我們溝通,取而代之是大愛台法務的律師函,接下來的數個月裡,大愛台沒有要讓本劇復拍的打算,也不打算支付我方已經為了拍攝而先行支付的製作費用」,而他為了拍攝順利早已投入大量資金,形容「跟公司夥伴就像每人各背了一間房子的頭期款」。

後來,陳保中想與大愛電視台溝通,卻得到一次次律師函的回應,來回了幾次後雙方進行了唯一一次的協商,當下監製一直否認自己說過停拍的言論,而兩位從沒見過的長官則是板著一張臉,什麼話都沒說,讓他心痛地控訴「我想協商破裂大概就是這個樣子」。

沒想到,陳保中在協商破裂之後,又迎來另一波困難,透露大愛台後續又發來律師函「不僅沒有要支付我方已經墊付的拍攝款,甚至表明連已經支付給我方的兩期款項都要追回」,這個消息讓他十分挫折,趕緊尋求協助「從民意代表,甚至文化部長,到與慈濟基金會友好的相關人士基本上都石沉大海」。

最終,陳保中在7月時決定對大愛電視台提出告訴「積極地跟團隊整理證據找了律師,準備步入司法程序」,除了陷入財務困難之外,他也提出電視台「過往就以無理無盡的修改重拍聞名,而且製作合約還是萬年一份的霸王合約,內容滿是對甲方的保障與對乙方的強暴」。

對此,大愛電視台也在稍早發出聲明,反駁陳保中導演的控訴,提出5點解釋「合約清晰」、「付款即時」,控訴導演「多次溝通沒有改善」、「誤導真相、無理索賠」強調電視台「據實依約」,還提到對方在拍攝過程中違反「不置入商品」的約定。

▲大愛電視台聲明。(圖/大愛電視台提供)

【陳保中全文】

2024來到了最後一天

開完會回到家

特別讓自己睡了沉沉的一覺

我想用最平靜的身心狀態

面對過去這一年

發生在我們身上的事情

然後用全新的自己

好好迎接2025年

(以下文真的很長很長,請斟酌服用)

(這篇不是要傳達負面情緒,願所有的負面,沉重,都隨新年而遠去)

我想圈內朋友多少都有耳聞了

但事發至今,我是沉寂的

因為我想好好看仔細,對方的下限到底在哪裏

對,我說的正是大愛電視台

事情得從2023年底開始說起

當時我們接到大愛電視台邀約

拍攝"新大愛劇場" "姊的魔法廚房"一劇

其實剛開始有許多擔憂

大愛劇過去也曾經接觸過我們

但鑒於以往大愛劇預算經常偏向拮据

會嚴重壓縮到拍攝品質

時常間接造成拍攝時長過長,擠壓工作人員勞動權益等等的因素

我們不敢輕易接拍大愛劇場的作品

但這次來邀約的大愛劇有些不同

電視台推出新系列"新大愛劇場"

從拍攝預算到題材規格、演員卡司,都有全新的願景,有別於以往

台內表示,希望找新的團隊,導演,讓新大愛劇場更貼近一般觀眾

當時我們覺得這是一件好事

尤其在這兩年影視寒冬的產業狀態下

還有電視台願意加大力度投資開戲

對從業人員來說是雪中送炭的溫暖

於是便欣然接受了邀約

整個提案其實相當順利

很快地我們便拿到了本劇的承製合約

然而簽約當天一個小插曲讓我產生些微不安

大愛台表示我方必須簽押兩張本票給大愛台才能完成這個合約

也許以往我比較沒有自己參與簽約的過程

這個要求對我來說有些詭異

明明是對方邀約我們承製這個項目

我們居然得押兩張高金額本票 ?

台裡表示這僅是一個形式

是對電視台內的一種保護機制

一直以來都是如此,請我們不用擔心

基於互信的善意,我們終究還是押了本票

完成了簽約

(這事情後來成為我們的噩夢,當然是後話)

前製作業從一月便如火如荼展開

我想我可以很問心無愧的說

為了本劇我拿出一百二十萬分的誠意

希望在各方面都能讓新大愛劇場有各種突破與嘗試

有鑑於慈濟基金會真善美的精神基礎上

我們試圖打造類似日本晨間劇的新感覺

不管在卡司、拍攝規格、拍攝規劃管理上都是如此

本劇於二月底開拍

在全體工作夥伴以及優秀的演員群的支持下,拍攝一路順利

幾乎天天都提早收工,並且拍攝量還超前

當然拍攝過程跟台內自然會有意見上的交換往來

這部分在我們決定接拍新大愛劇場時就有某種程度上的覺悟

大愛台的影片審核有自己一套很奇特的文化

每周的拍攝完成粗剪後,都會交給台內進行初步審核

除了監製團隊審核以外,台內還有各式各樣的組織與人員都會參與

審核給予意見

關於這點我們過往便有耳聞

於是我們開拍前便在組內設計了一套拍攝回報機制

現場的所有決定與不大肯定的問題,都會及時跟電視台監製回報與確認

為的就是讓雙方都能在同樣的認知基礎上進行本劇拍攝

第一期拍攝檔順利地交付

其中當然不乏電視台對拍攝內容的意見回復

我方也都秉持誠意,仔細說明修改及調整措施

大愛台也如期將第一期款項支付劇組

我一直都不是那種只顧堅持自己創作的導演

我深深地相信拍影集的核心

是與觀眾溝通

理解觀眾與社會乃至於甲方的期待

對於各種意見,我通常抱著開放的心態面對

就這樣我們順利完成兩期的拍攝交付

拍攝來到三月底,第35天左右,拍攝進度已接近全劇一半

然而就在當天晚上,我們無預警接到監製的簡訊

"通知本劇停拍"

一陣錯愕之餘,我們再三跟監製確認

是暫時停拍抑或是永久停拍 ? 停拍的原因為何 ?

對方僅表示 "經同心圓辦公室指示,本劇停拍且不復拍"

雖然大家都不明白究竟是為何事

然後這個同心圓辦公室又是誰 ?誰做了這個決定 ?

但有鑑於出班一天就會燒上幾十近百萬

為了止損,我們立刻聯繫各單位停止出班

接下來幾天,我們反覆希望跟電視台溝通,究竟為何要停拍

對方給出模糊的理由是,各種人物與場次的各種問題讓長官無法接受

但這些問題,早在交付一二期粗剪的時候

有被提出過,而我方也都及時反饋了改善措施與說明

而且在當時「台裡皆表示接受」

否則一二期款項又怎會如期交付給我方?

因此這個理由讓我更加困惑

所以交付當時的認同都不算數嗎 ?

但總之,接下來監製方不再與我們溝通

取而代之是大愛台法務的律師函

接下來的數個月裡

我簡單描述

就是大愛台沒有要讓本劇復拍的打算

也不打算支付我方已經為了拍攝而先行支付的製作費用

這邊我想說明一下

一般實務上來說

中小型影視製作公司承接電視台的戲劇項目,常遇到類似的金流問題

電視台這樣較大型的單位,付款機制通常因為跑流程的關係會分為多期交付

但實務上劇組的拍攝速度肯定比付款期程快上許多

時常耳聞許多工作人員殺青很久才拿到工資,也發生過拿不到工資的情況

這便是因為審核撥款跟不上拍攝進度,製作公司又沒能先行墊付造成

我的伙伴都在業界多年,這種事情當然是各種切身之痛

所以我們公司一向在這方面秉持絕不拖工作人員款項的心態在做戲

於是我們想辦法在開拍前就籌措足夠所謂的週轉金

這個週轉金必定可以準時支付工作人員及拍攝的各種款項直至殺青

為什麼願意這麼做,除了這是製作公司本應承擔的責任以外

另一方面是對電視台抱持著善良互信的態度

所以,停拍,而且沒有正當理由的停拍,對我們是最沉痛的打擊

截至第35天拍攝當天

我們已經預先支出的費用是大愛台交付我們兩期款的三倍左右

可以這樣想吧,我跟公司夥伴們,瞬間,每人各背了一間房子的頭期款

事發的前幾個月我們想方設法地希望跟大愛電視台面談,協商

想搞清楚究竟為何做出這種決定,而且沒有讓我們有解釋跟協調的機制

對方只是一次次用律師函回應

無奈之下我們只能求助律師

與大愛台進行了唯一一次協商

對方是本劇的監製與兩位從未見過的長官

整場協調會,我反覆問監製

為何當初溝通過並且獲得認同的拍攝意見現在又被推翻 ?

監製只是一再否認那些他曾經清楚講過的話

兩位長官也僅只是板著一張臉,什麼也沒告訴我們

就連我問對方 "究竟是哪位長官決定停拍 ?"對方仍然沒有給我答案

我想協商破裂大概就是這個樣子

對我來說

可能前半輩子過的算是相當幸運

我從未想像,自己安安份份的拍戲竟然會遇到這種事情

我很天真以為

當你拿出誠懇的真心對待別人,別人也會用誠懇誠實的真心對你

大愛台後續的律師函敲碎我這個幻想

他們不僅沒有要支付我方已經墊付的拍攝款

甚至表明連已經支付給我方的兩期款項都要追回 !

(那兩張本票此時便發揮了作用)

理由是他們受到了損害

我就想問,拍攝的費用都是我們去借來墊付的

貴台究竟被損害了什麼 ?

在那之前我都不想提,我們身為導演,製作單位的名譽,演職員們付出的努力

被這樣片面的停拍,給糟蹋得一塌糊塗

這才叫做損害

本來我們相信,"新大愛劇場"的願景,是台灣影視圈的一種新活力

現在這麼發展,它其實是要來傷害從業人員的嗎 ?

無助感在五月左右達到頂峰

我們求助過各種單位

從民意代表,甚至文化部長,到與慈濟基金會友好的相關人士

基本上都石沉大海

我想這可能是我人生第一次,感受到什麼叫社會現實

我記得在某一次求助被拒的當下正好是浴佛節

電視上轉播著慈濟基金會在自由廣場舉辦大型浴佛活動

各種國家政要都出席了活動

場面看起來溫馨異常,法象莊嚴

但那個當下我只意識到絕望,也覺得真是很可怕

心想著…他們是可以打著慈愛的名號,做這種侵害產業的事情嗎?

我心裡充滿著這種想法

但我知道我並不能代表產業

我只能是我自己

事發至今我無數次進行自我檢視

是不是有哪個環節,我做了錯誤的決定,導致事情變成這樣呢 ?

有沒有哪場戲,哪個鏡頭,我一不小心被創作慾給蒙蔽了 ?

有沒有哪場戲,哪個表演,我一不小心玩過頭沒幫甲方著想了 ?

有沒有哪場戲,哪個意見回饋,我一不小心沒有認真看待跟回覆了 ?

說真的我沒想出來,我也問了劇組及公司的夥伴,他們也沒想出來

這件事情在業界傳開,我們接到許多朋友關心的電話

有人介紹律師,有人介紹有力人士

我們衷心感激

這期間很多前輩告訴我們,不能姑息這件事情

大愛電視台過往就以無理無盡的修改重拍聞名

而且製作合約還是萬年一份的霸王合約

內容滿是對甲方的保障與對乙方的強暴

更不用說在我們的例子裡,即便沒有違反合約,對方也是一樣強暴你

一條簡訊就無視合約精神的叫你停拍了

連個合理的解釋都懶得給

七月以後我重新整理了下心情

積極的跟團隊整理證據

找了律師,準備步入司法程序

我自問我與公司,不論是在業界,抑或是文化部

都應該可算是還不錯的績優單位

我們沒有超大型的偉大作品,但一路走來是勤勤懇懇的堅持創作

也有一些可圈可點的成績

我們堅持劇組勞動權益,希望拍戲可以是件快樂又正常的工作

所以這樣的事情,這樣的情節,我們斷然無法接受

過去的三年,經歷疫情,影視寒冬

我們從未放棄過持續的創作與拍攝

手邊的幾個項目好不容易眼看都在明年將要一一成行

這個債務不會打倒我們

只是可能讓我們過去三年的努力

全部化為烏有

這個債,我們不會背

不是背不起,而是無論如何不能夠甘願

尤其不甘願被大愛電視台這種單位給欺負

對於慈濟基金會的理念我相當尊重

他們在方方面面都對台灣社會起到正向的作用

我們製片的母親,是一名虔誠的慈濟人

幾十年來辛苦做回收奉獻給慈濟

這份辛苦與愛心

也是促成大愛電視台的一顆螺絲釘

但她一定沒有想過

大愛台收受著這些愛心,做著殘害產業的事實

影視圈經常性的有一種氛圍

遇到事情不要聲張,盡量私下解決

不要涉入,不要出頭

審時度勢,該認栽的時候就該認栽

我不知道這種氛圍從何而來

也許是工作機會得來不易

產業結構充滿了不能說的秘密

總之過去幾年我也隨波逐流成為了這樣的人

面對許許多多不合理且粗暴的事實,我都沉默了

但這一次我沒法繼續忍氣吞聲

因為事發至今,我聽到太多

電視台的人四處在業界放消息

說停會是因為我們公司拍攝不周,狀況百出,還無法溝通

我不想幼稚的隨著他們起舞

我這人拍戲有沒有品質,我們這個單位好不好溝通

我想業界應當自有判斷

但被造謠我們拍攝不力,溝通困難

這已經踩到我們的底線,而且罔顧事實

嚴重汙衊了我的拍攝夥伴與參與的優秀演員

之所以要出來發這篇文,主要的目的便是在此

這個案子我方已經正式對大愛電視台提告

法院裁判講究的是證據

事實的判定我們交給律師及司法

但對於這種人格及名譽的汙衊

我無法容忍,必須出聲捍衛

我知道此時此刻

還有很多業界的夥伴,朋友

正在所謂的 ”新大愛劇場” 裡面

拍攝,殺青,等播出,等下一次拍攝

我跟我公司無意抹煞這些努力與喜悅

但我們和那些曾經與我們一同為本劇付出的夥伴

他們的心情與名譽,亦必須被捍衛

我深信惡質的事實應該被揭露

也深信公道會被伸張

選擇在2024年的最後一晚寫下這篇文

發出去以後,期望2024年以及大愛台帶來的沉重痛苦的一切都會過去

不再回頭

No man is an island

導演陳保中,寫於2024.12.31 清晨五點