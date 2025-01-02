27歲日人氣男模ryuchell輕生亡！1年半後媽媽病逝…親姊悲痛告別

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣男模ryuchell（比嘉龍二）於2023年7月12日輕生身亡，得年27歲，震驚各界。而他離世1年半後，傳出媽媽病逝的消息。

▲ryuchell輕生亡1年半，媽媽病逝。（圖／翻攝自網路）

桑江美咲是ryuchell的三姊，經營室內裝飾用品店，近日在社群平台發文，透露媽媽於12月29日病逝。她表示媽媽在2024年春天被診斷出罹病，一家人住在家度過許多時光，「在最後的日子裡，我幾乎住在醫院陪伴她，數不清的擁抱、緊握她的手，甚至剪短她的頭髮成為波波頭，還一起拍像YouTuber那樣的影片。我把所有的愛都傳達給了她。」

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貼文中，桑江美咲回憶「媽媽在無法發聲之前，含淚告訴我：『美咲，一定要幸福哦。』無法再見到世界上最愛的媽媽，對我來說實在讓人害怕，但今天，媽媽所前往的地方，有她這輩子最想見的人。所以，我會沒事的。」她感激媽媽忍著疼痛撐到她年底工作結束，「謝謝妳一直等著我」。

ryuchell曾在YouTube頻道與媽媽電話互動，當時他問媽媽關於自己小時候的事情，媽媽說：「把你送去幼稚園時，你以為被拋棄了，結果發燒了3天。」道出他從小個性纖細的一面。

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