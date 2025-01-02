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詩亞「悄飛深圳學藝」新身分+1！　吐司果腹、手腫狂抖

記者張筱涵／綜合報導

藝人詩亞1日透過Instagram宣布了一個重大的個人突破，去年年底特別飛往大陸深圳拜師學習「紋繡術」，並以實力考取資格，正式成為一名專業紋繡師：「跨出舒適圈是一件很困難很需要勇氣的事。」她希望為人生增添新的專業技能，展開全新的挑戰。

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞特別飛到深圳學習。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

詩亞1日透過影片和文字分享前往深圳學藝的辛苦與堅持，她特別提到，第一天練習線條時手腫起來，晚上手不停發抖，但她依然堅持每天課後回到飯店繼續練習，「每天的上課、練習、操作紀錄、實操、繪畫設計、調色考試，我不停地練，練到手腫起來。」這次課程，她特意選擇了一對一的教學模式，跟隨擁有20年經驗的大師余老師學藝，最終一次通過資格考試，「只有屬於你的知識、技術、美感、眼界，這些是別人偷不走拿不走的，才是最貴的。」

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▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞勤於練習。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

不只上課時間練習，詩亞只要一有空閒時間就會拿起筆來練習，食物部分也都常以吐司果腹，深刻體會到學習紋繡是一件困難且不容易的事，「師父也和我說，這個技術真的不是每個人都會的，因為難所以真正會的人很少。」她也提到，紋繡師的使命是讓人變得更美，並希望能對得起自己和相信她的顧客。

最後，她在貼文中開心宣布：「2025的第一天，我成為一名紋繡師了！歡迎找我預約，我把最新的技術跟機器帶回來了！」詩亞以滿滿熱情迎接新的挑戰，並勉勵大家勇敢追求不一樣的可能性，跨出舒適圈，迎接全新的自己。

▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）▲▼詩亞。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

▲詩亞宣布成為紋繡師。（圖／翻攝自Instagram／siya0103）

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