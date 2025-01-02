專訪／王子不怕受傷不怕自彈自唱　就怕高空彈跳偷請假抵死不上

記者葉文正／台北報導

由威廉、敖犬、王子、阿緯、小杰與小煜六棒一起主持的《來吧！哪裡怕》受到觀眾歡迎熱播中，王子接受專訪時表示，其實要合體六人很不好喬，自己就是不好喬當中的一個，但是這次大家一起白爛一起努力拚，讓他體悟：「合體不是為了賺大錢，我的條件只有一個，就是不能去高空彈跳。」

▲王子坦承很怕高空彈跳。（圖／TVBS提供）

談到六棒合體過程，王子也自認：「其實我就是偏不好喬的那一個，我們中間有泡湯一次，原本要錄，大家檔期都很滿，本來去年暑假就要錄了，但我部分時間要留給劇團，時間也對不攏，本以為節目沒有了，過程中，我們對內容考量也有蠻多想要的意見，跟電視台來回談超過半年，過程中也協調可能不是六個人，因為阿緯時間也不OK，中間威廉不知花多少時間去喬，因為這節目就是圓棒棒堂突然解散的夢，等於是開機一次，現在有4人有家庭，並不一定很適合這個綜藝節目，以前我們工作是少數服從多數，現在每一票都很關鍵，幸好後來說我們有請假的空間，只希望前幾次全員到齊。」

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▲王子坦承自己時間也很難喬。（圖／TVBS提供）

至於團體的加成是否會出來？王子認為：「團結一定力量大，能不能有這麼好的效應，要看節目發酵，也要看音樂作品給人的感覺，聽說有進NETFLIX前十，還要辦演唱會，有時想想跟我弟(邱宇辰)一起搞不好還比較快，其實合體確實有擔心表演上的問題，六人意見難整合，現在就走一步算一步，合體也不是為了賺大錢，希望帶給觀眾歡樂，重新在節目呈現我們的努力。

▲對於能夠全員到齊他也感到驚訝。（圖／TVBS提供）

由於再度合體不易，王子認為每一個人都用盡了心力，「每個遊戲，可以更好我們就找資料討論，參考觀眾反饋，再去加強到更有趣一點，也一直在群組討論，也跟景美女中世界冠軍拔河，世界冠軍棒球隊交流，目前為止都蠻開心的，跟以前確實不一樣，沒有限制，也沒有束縛。」

▲參加比賽全力以赴。（圖／TVBS）

王子對新的節目相當有信心：「錄影時，看到攝影大哥笑得很開心，攝影師一起去泰國也覺得很好笑，工作人員也說很有趣，要我們繼續加油，前經紀人Andy也鼓勵我們，我們也想邀請他來參加節目，因為他算是打造我們團體的那個男人。」

王子也提到，之前曾參加《全明星運動會》，當時全明星有受傷不少風險，又要盡量不受傷，本來這次想要去搶孤，但搶孤要挑戰很長時間練習，不可能練習兩天就參賽，根本爬不上去，後來改成搶成功，那個很有趣。不過他也提到，成員們弱點不少，威廉不能看到雞，小杰會怕蛇，每個人都有死穴。

他也提到錄影同時，主演的舞台劇還有最後一場，舞台劇挑戰唱歌又彈琴，且聲音不能太差這些都辦到了，不過他也談到自己弱點：「我最怕高空彈跳，我怕一跳下去人生就玩了，我有好多夢想都還沒完成，當年棒棒堂要高空彈跳，我就裝病不參加，我有底線，但高空滑索我可以。」