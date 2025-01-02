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手滑AV《魷魚》！朴成焄新戲「偏偏是浪漫劇」　韓網怒批退出

記者張筱涵／綜合報導

韓演員朴成焄日前手滑上傳AV版《魷魚遊戲》的照片，儘管已發聲明澄清是意外，形象仍受到相當大的影響，今（2日）傳出缺席新劇《暴君的廚師》，也被認為是受到此事件影響，所屬經紀公司BH娛樂解釋主因後，仍可看見許多網友要求他退出新戲，「看他演浪漫劇只會讓我想起A片，有良心的話就自行退出吧」。

外送稿用　▲▼朴成焄。（圖／翻攝自Instagram／boxabum）

▲朴成焄受到手滑上傳AV《魷魚遊戲》影響，遭要求退出新戲。（圖／翻攝自Instagram／boxabum）

《STARNEWS》今天報導《暴君的廚師》讀本會和測試拍攝取消，可能是因為朴成焄的手滑事件，不過朴成焄所屬公司BH娛樂表示：「《暴君的廚師》讀本會的取消，與近日網路上的相關爭議無關，是因為國家哀悼期的影響，多項活動日程被調整，因此讀本會被取消，我們對於外界的不實報導感到困惑。」

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而剛好今天也出了《暴君的廚師》女主角可能將由姜漢娜來飾演的消息，但相關討論可見許多網友紛紛要求朴成焄退出，「拜託快讓他退出吧！浪漫劇播出後一定會一直被提的」、「戲劇圈的演員不論性別只要結婚後都會受到角色限制，誰會樂見有A片爭議的演員」、「既然還沒開始讀本就表示還沒拍吧，快換人吧」，也有人認為「一次失誤就要人家退出，不是很合理」、「如果退出這部，原本談好的作品應該也都要退出吧，所以他應該不會退」。

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