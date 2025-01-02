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青梅竹馬直播丟直球告白「當我女朋友」　郭雪芙一聽震驚了！

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡三人之間的情感糾葛成為觀眾熱議焦點。劇情中，陳柏霖（飾白引默）和郭雪芙（飾李海諾）在海邊的背靠背談心，兩人情感的悄然升溫；另一方面，「最強羈絆」林柏叡（飾陳大浯）透過直播告白郭雪芙，撼動了這段青梅竹馬微妙的關係，三角戀正式拉開序幕。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

陳柏霖與郭雪芙在海邊的一段背靠背談心，悄然拉近了彼此的距離。郭雪芙帶著陳柏霖到自己的「秘密基地」，說道「我心情好或不好，都會來這邊聽聽海、看看星星、吹吹風。」這段溫馨的對話讓兩人之間的情感開始變得曖昧，陳柏霖更坦露內心恐懼「害怕和曾經陪我走過黑暗的人分開。」隱約透露對郭雪芙的告白之意。

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▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

這場戲，隨著兩人從閒聊到對視、再到互相依靠的肢體互動，情感升溫到最高點。陳柏霖還以一句「通常這個時候男女主角會接吻！」試探對方心意，更說「我有了一個家！」郭雪芙坦言，這是她與陳柏霖的對手戲中，印象最深刻的一場「在這樣自然的環境中展現細膩情感，特別有代入感。」也讓觀眾屏息期待接下來的發展。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

特別的是，郭雪芙在《不如海邊吹吹風》將金門美麗海岸當作自己放鬆心情的「秘密基地」，她表示現實中想放空，也會選擇靠海的地方「最好是人很少的小島，什麼都不做，只是看看海、吹吹風，甚至發發呆，讓腦袋完全清空，對我來說就是最完美的放空之旅。」

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

陳柏霖則表示若有機會「想去北歐一年」。兩人在劇中雙向救贖彼此支持，郭雪芙表示生活中面對朋友或家人低潮時，同樣是用陪伴來作為最大的支持「我覺得傾聽是最重要的，有時候不用多說什麼，只要靜靜地陪在對方身邊，就是一種很大的支持。」

劇中，林柏叡坦言「能讓我放心做自己的，才是我最應該珍惜的人。」他也抓住機會，在參演陳柏霖的實境節目時透過直播，向初戀郭雪芙表白「我喜歡妳，妳願意當我的女朋友嗎？」這一句真摯的告白不僅震撼了郭雪芙，也讓陳柏霖意識到自己感情的危機。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

面對這位情敵的宣言，陳柏霖毫不退讓，果斷表態對林柏叡說出「謝謝你提醒我！」短短一句話不僅霸氣十足，也表明他對郭雪芙的感情立場。這場三角戀的正面交鋒，讓兩位男主角的情感競爭達到高點。陳柏霖的從容與霸氣，與林柏叡的深情與細膩形成鮮明對比，讓這段戀情更具張力。

導演何潤東巧妙將緊張與柔情平衡，讓這段三角戀情既真摯又牽動人心，他透露，原本希望營造陳柏霖與林柏叡之間的敵對關係，但最終選擇用細膩情感取代單純的競爭，說道「比如酒後聊家裡的戲份，用幽默的方式展現角色內心的脆弱，讓他們的關係更有層次。」他也特別強調，每個角色都有其可愛之處「這樣才能讓觀眾在情感上更能投入。」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙與林柏叡陷入三角戀。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》導演何潤東。（圖／大川大立提供）

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