拍戲一半...陳禕倫直接「野外健身」！太大聲慘被住戶丟雞蛋

記者林奕如／台北報導

陳禕倫演出台版《太陽的後裔》男主角打開知名度，他走過「前十字韌帶斷裂」傷的低潮，正在嘉義拍攝新戲，仍不忘「隨時隨地」鍛鍊好身材，出門在外工作也要攜帶寶貝瑜珈墊，抓住拍戲前空檔時間，相當隨性在路邊不知名的空地進行全套標準運動，引起路過民眾圍觀。

▲陳禕倫維持精壯體態，趁拍戲空擋在野外運動。（圖／凱渥提供）

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特別為角色蓄鬍走頹廢風，期望讓觀眾看到不一樣的他，他為了維持精壯體態，每天起床第一件事就是運動，尤其在拍完戲想釋放累積的情緒，或想讓自己重新開機時，就會以運動來釋放。在嘉義拍戲時，他也會抓兩到三個小時的空檔，在一旁停車場練跑，也會在瑜珈墊上做徒手訓練高強度間歇，裸上身揮汗運動還吸引不少路人圍觀，他完全沒在意，專注的把將一整套有氧做完。

▲陳禕倫透露曾在公寓樓下打拳擊，被住戶丟蛋的經驗。（圖／凱渥提供）

能夠這樣不受「打擾」，他表示自己很常在各式各樣的地方做運動，像是先前在新加坡拍戲時，還曾經在公寓樓下跳拳擊有氧，但因為當時沒有戴耳機，將音樂直接放出來，雖然是白天但還是吵到樓上住戶，直接被怒丟雞蛋，讓他在又熱又流汗的夾擊下，火氣差點降不下來。

維持健美體態，先前曾聽說他對於自己飲食非常節制，曾有工作人員拿蛋糕幫他慶生，都讓他臉冒三條線，又不好意思拒絕。但陳禕倫也說，沒過往那麼嚴格，若是演出角色沒有限制身材，就不會太刻意控制，他也笑說自己可是易胖體質，變胖對他來說可是一種天賦，但自己平常是真的不吃炸的食物、珍奶還有蔥，除了吃炸類會長痘痘，另外兩樣他開玩笑表示覺得是外星人派來毀滅世界的食物。