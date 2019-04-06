ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

拍戲一半...陳禕倫直接「野外健身」！太大聲慘被住戶丟雞蛋

記者林奕如／台北報導

陳禕倫演出台版《太陽的後裔》男主角打開知名度，他走過「前十字韌帶斷裂」傷的低潮，正在嘉義拍攝新戲，仍不忘「隨時隨地」鍛鍊好身材，出門在外工作也要攜帶寶貝瑜珈墊，抓住拍戲前空檔時間，相當隨性在路邊不知名的空地進行全套標準運動，引起路過民眾圍觀。

▲陳禕倫野外運動。（圖／凱渥提供）

▲陳禕倫維持精壯體態，趁拍戲空擋在野外運動。（圖／凱渥提供）

請繼續往下閱讀...

特別為角色蓄鬍走頹廢風，期望讓觀眾看到不一樣的他，他為了維持精壯體態，每天起床第一件事就是運動，尤其在拍完戲想釋放累積的情緒，或想讓自己重新開機時，就會以運動來釋放。在嘉義拍戲時，他也會抓兩到三個小時的空檔，在一旁停車場練跑，也會在瑜珈墊上做徒手訓練高強度間歇，裸上身揮汗運動還吸引不少路人圍觀，他完全沒在意，專注的把將一整套有氧做完。

▲陳禕倫野外運動。（圖／凱渥提供）

▲陳禕倫透露曾在公寓樓下打拳擊，被住戶丟蛋的經驗。（圖／凱渥提供）

能夠這樣不受「打擾」，他表示自己很常在各式各樣的地方做運動，像是先前在新加坡拍戲時，還曾經在公寓樓下跳拳擊有氧，但因為當時沒有戴耳機，將音樂直接放出來，雖然是白天但還是吵到樓上住戶，直接被怒丟雞蛋，讓他在又熱又流汗的夾擊下，火氣差點降不下來。

維持健美體態，先前曾聽說他對於自己飲食非常節制，曾有工作人員拿蛋糕幫他慶生，都讓他臉冒三條線，又不好意思拒絕。但陳禕倫也說，沒過往那麼嚴格，若是演出角色沒有限制身材，就不會太刻意控制，他也笑說自己可是易胖體質，變胖對他來說可是一種天賦，但自己平常是真的不吃炸的食物、珍奶還有蔥，除了吃炸類會長痘痘，另外兩樣他開玩笑表示覺得是外星人派來毀滅世界的食物。

推薦閱讀

消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認他是爸

消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認他是爸

龍女郎暴肥20公斤！「耳朵穴道按摩」3方法鏟肉回春

龍女郎暴肥20公斤！「耳朵穴道按摩」3方法鏟肉回春

壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強吻

壽星邵翔出門前才跟小蠻大吵一架　到場驚喜慶生被他強吻

最辣打火女英雄！夏如芝「只穿小可愛」上陣秀馬甲線

最辣打火女英雄！夏如芝「只穿小可愛」上陣秀馬甲線

獨家／《與惡》製作人揭秘賈靜雯接演內幕！靠「國師」牽緣分

獨家／《與惡》製作人揭秘賈靜雯接演內幕！靠「國師」牽緣分

24歲少女捐肝救父...曾少宗進手術房震撼：看見生命的羈絆！

24歲少女捐肝救父...曾少宗進手術房震撼：看見生命的羈絆！

沒有一個爸媽花20年去養殺人犯！《與惡》12大金句戳淚點

沒有一個爸媽花20年去養殺人犯！《與惡》12大金句戳淚點

孟耿如哭紅眼哽咽：希望弟快樂！黃子佼雙手合十難過不語

孟耿如哭紅眼哽咽：希望弟快樂！黃子佼雙手合十難過不語

孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程

孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程

雷／女兒怒吼：妳為何不一起死！賈靜雯《與惡》爆炸淚崩飆演技

雷／女兒怒吼：妳為何不一起死！賈靜雯《與惡》爆炸淚崩飆演技

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

胡婷婷秘產混血寶寶五官萌炸！　6個月長這樣「超大顆鹿眼」讓人融化

鄭俊英群組「為女生性器唱的歌」曝光！　網友再看一次歌詞怒：有夠髒

4天就離婚！　老公洞房夜啊嘶洩洪了…她「疑惑問一句」人生崩裂：我真的沒辦法

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

17歲屁孩墳墓前自拍！　一路吃檳榔嬉鬧…隔天「半張臉被吃掉」潰爛高燒

超兇玉蘭花正妹車陣被偷拍！　脫了防曬裝「蛇腰長腿辣翻」駕駛分心狂盯

真實版《愛上觸不到的你》！18歲情侶患病「堅持結婚」8年後結局超悲

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳禕倫, 最好的選擇, 太陽的後裔, 台版太陽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. BY2雙胞胎怎麼分？　直接掀上衣「炸馬甲線」網一看懂了
  2. 歐陽妮妮拍戲挫折「完全哭不出來」！愧疚道歉：對不起大家
  3. 獨家／孟耿如媽媽親自發文！　「替弟弟花葬」揮灑大地
  4. RAVI自爆私人行程今晚要去吃這個！唱一半脫掉上衣嗨炸
  5. 快訊／《大學生》Nina懷孕了！　「你是媽咪最好的生日禮物」
  6. 尖叫！朴寶劍碰上「最萌身高差」粉絲　禮儀腿下降背後抱她
  7. 深呼吸／《沙贊！》：這不是一部超級英雄電影
  8. 宇宙人小玉爆分手首露面！　無奈抽月老籤「只有39分」
  9. 小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星
  10. 李奧納多監製真人版《阿基拉》！「史上最偉大日漫」由《雷神3》導演操刀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366