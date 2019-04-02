腦癌逝世瘋傳3年⋯　「迷你PSY」本尊痛訴：大家以為我死了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「迷你PSY」黃珉宇（又譯：黃敏宇）2012年曾出演《江南style》，俏皮的跳舞表情一夕爆紅，登上各大綜藝節目表演，除了他，還有另一位與他年紀相仿的「大陸迷你PSY」全珉宇，全珉宇2016年罹患腦癌逝世，他卻跟著被傳死訊，相隔3年，他透過Youtube頻道報平安，同時表示「大家都以為我死了，很傷心！」

▲黃珉宇出演《江南style》被封為「迷你Psy」。（圖／翻攝自Youtube）



黃珉宇3月在Youtube上傳一則影片，標題寫著「說明little Psy黃珉宇死亡事件」，他表示，許多人誤以為他已經死了，決定拍攝影片向大眾說明，已逝的「大陸迷你PSY」全珉宇曾經出演過一次《star king》，因此大眾卻把兩人搞混，導致全的死訊公開後，許多人都以為是他死了。

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▲黃珉宇死訊被瘋傳，他3年來首度出面澄清「我很健康」。（圖／翻攝自Youtube）



黃珉宇強調，死訊新聞被曝光後，當時他正在拍攝Psy歌曲《Daddy》的MV，記者狂打電話到YG詢問Psy，雖然經紀人已解釋「黃珉宇不是住在大陸的全珉宇」，但報導已經全部刊出，他無奈表示：「看見報導裡放著我的照片感到很無言。」

▲3年前腦癌逝世是「迷你PSY」是全珉宇。（圖／翻攝自網路）



為此，大陸媒體、經紀公司等親自找上黃珉宇拍攝影片，他解釋：「我很健康，也一直在活動，但大家都以為我死了，我很難過。」 他強調自己才是真的出演過Psy MV的「迷你PSY」。

黃珉宇當初得知全珉宇生病時，曾經到醫院探訪他，依舊不幸聽到對方離世的消息，然而，3年以來，他被誤會成腦癌逝世，甚至連父母的相片都放錯，他試圖澄清真相，因此在3月錄製影片，也希望大眾別再誤會。