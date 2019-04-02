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黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名財閥「南陽乳業」的外孫女黃荷娜（音譯，황하나），2017年曾一度傳出和朴有天論及婚嫁而聲名大噪，兩人婚姻破局，她依舊是媒體關注的焦點，如今又爆出她與勝利經營的夜店有關聯，曾遭抓包吸毒，但事件悄悄被掩蓋，背後勢力大。

▲▼ 黃荷娜吸毒影片外流！　曾炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子（圖／翻攝自MBC、엠빅뉴스）

▲黃荷娜多次被抓吸毒，卻沒有得到判刑。（圖／翻攝自MBC 엠빅뉴스）

黃荷娜2015年曾遭逮吸毒，且她還涉嫌供毒，根據法院判決紀錄指出，她曾提供給Burning Sun一名趙姓職員一個塑膠袋，裝有0.5克的甲基安非他命，趙隨後便將30萬韓幣（約8000台幣）匯入到黃指定的戶頭。黃並分3次將毒品稀釋在注射器中，施打在趙的手臂上。

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▲▼ 黃荷娜吸毒影片外流！　曾炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子（圖／翻攝自MBC、엠빅뉴스）

▲黃荷娜友人指稱她吸毒，影片外流。（圖／翻攝自MBC 엠빅뉴스）

吸毒紀錄不只一起，但黃荷娜幾乎未被判刑。不僅如此，黃荷娜吸毒一事是「友人間都知道的秘密」，韓媒《Mbc News》2日獨家公開一則影片，爆料人士直指「她（黃荷娜）並沒有喝酒，卻出現這樣的行為，應該是剛吸完毒」，友人爆料，她當時去了旁邊房間，回來後突然出現那樣的行為。影片裡的她神智不清地揮著雙手，嘴裡還念念有詞：「好模糊...模糊...糊。」行為怪異。

▲▼ 黃荷娜吸毒影片外流！　曾炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子（圖／翻攝自MBC、엠빅뉴스）

▲黃荷娜吸毒在友人間是公開的秘密。（圖／翻攝自MBC 엠빅뉴스）

黃荷娜與毒品牽扯上關係不只一樁，但她背後勢力不小。韓媒《周日時事》2日加碼曝光她背後的勢力，她曾在kakao talk向友人表示：「（媽媽）在身後幫我處理好爛攤子，我一直闖禍，媽媽很生氣，但騙我的人又很多。」這段對話，就是她在2015年12月遭抓包吸毒的事件，當時她並未受到任何判刑，足見媽媽使了不少力。

▲▼黃荷娜。（圖／翻攝自MBC）

▲黃荷娜炫耀爸爸跟警察高層是好兄弟。（圖／翻攝自MBC）

根據黃荷娜身邊友人爆料，他的爸爸以及舅舅認識警方高層，她曾說過：「我舅舅跟爸爸與警察總長（ 경찰청장）關係很好，不是在開玩笑，他們是好兄弟！」且她還曾炫耀與總長合照，與警方關係匪淺。黃荷娜爆出吸毒，「南陽乳業」完全切割與黃荷娜的關係，聲明指出她不參與公司任何經營。

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