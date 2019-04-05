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睽違12年回倫敦　蔡明亮8部作品超驚豔！英國影人為他建「虛擬實境電影院」

▲▼蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

▲蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

記者林映妤／台北報導

名導蔡明亮攜李康生2日抵倫敦為第一屆英國台灣影展揭幕，這是蔡明亮睽違12年重返倫敦，除了一口氣帶來8部作品含一部VR電影，要和參與影展的英國觀眾分享，更在倫敦泰德美術館開設大師班，要把台灣電影推向國際！

此次影展方和長榮航空、HTC VIVE以及MSI等台灣科技公司合作，特別在倫敦架設了一座虛擬實境電影院，以有史以來最高規格放映蔡明亮最新的VR電影《家在蘭若寺》，堪稱是台灣科技與電影藝術的完美結合，並把眾多影人送到影展現場，除了希望能讓國際看見台灣好電影，也一同見證台灣的科技實力。

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▲▼蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

▲▼蔡明亮睽違12年重返倫敦帶來8部作品。（圖／英國台灣影展提供）

▲▼蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

除此之外，英國台灣影展也特別與倫敦泰德美術館合作，把台灣電影推向當代藝術的殿堂，並在美術館內開設大師班，讓英國的「蔡粉」能近距離與導演對話，導演也將在影展分享他多年創作的心路歷程，除了與久違的英國影迷敘舊，也講述他近期電影的轉變，預計將獲得廣大的迴響。

蔡導一抵達倫敦，便行程滿檔，除了接受BFI及當地知名媒體《The Guardian》專訪，3日晚間也與李康生出席開幕酒會，影展方特別與紅透英國的台灣刈包專賣店Bao以及巴黎著名的台灣茶專門店來座laïzé合作，將刈包與珍奶等台灣味端進會場，讓首屆的英國台灣影展不但有好電影，還有台灣好滋味，讓與會的英國來賓大開眼界！

▲▼蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

▲▼不只台灣電影，台灣美食也風靡影展。（圖／英國台灣影展提供）

▲▼蔡明亮、李康生參加第一屆英國台灣影展。（圖／英國台灣影展提供）

由於此次影展為台灣電影產業重要的里程碑，為慶祝這歷史性的一刻，台灣駐英國代表處大使林永樂夫婦及英國知名男星羅素托維（Russell Tovey）等眾多英國影人、影星紛紛出席，場面熱絡，首屆台灣影展也在與會來賓的祝福下，正式揭開序幕。英國台灣影展自4月2日至14日為期13天，在倫敦的影痴可以把握機會了。

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