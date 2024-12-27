張芸京爆鬧翻親妹還斷絕聯繫　 同台破冰「媽媽台下痛哭」

記者蔡琛儀／台北報導

張芸京近期以京成兄妹「超時空的約定」演唱會，與已逝艾成隔空對唱，感動了海內外無數人，在出道屆滿15年之際，她感謝粉絲家人的愛與關懷，日前出席活動再度扮裝花木蘭登場，更與關係破裂多年的親妹妹張芸慈破冰，聯袂在舞台上表演、分享。

▲▼張芸京和親妹妹相擁和解。（圖／哈利路亞家教會提供）

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當張芸京介紹妹妹芸慈出場，兩人頓時對看了一眼、深呼吸了一口氣，彼此說：「真的好奇妙的感覺。」而為了減緩氣氛，兩人打趣說：「你不尷尬，尷尬的就是別人。」

張芸京提及2018年人生最低潮時，差點放棄所有愛她的人，自我放逐、叛逆，甚至差點了結自己生命，也跟妹妹芸慈鬧翻完全撕破臉不相往來，她回想，以前跟妹妹彼此都覺得個性不太對盤，但誤會讓彼此裂縫越來越大，終致惡言相向不相往來，兩人完全不聯絡大約有三年的時間。

▲張芸京扮成花木蘭。（圖／哈利路亞家教會提供）

她感謝宗教讓自己走出低谷，最重要的是，和妹妹芸慈修復了關係，並主動傳訊息跟妹妹道歉，兩人才開始漸漸恢復聯繫，再到把誤會說開，相知相惜，而終能攜手上台表演，並在眾人面前侃侃而談，看得台下的母親又欣慰又感動，流下歡欣的淚水。