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林采欣從歌手變老師「學生有男女團成員」　竟還當上董事！

記者蔡琛儀／台北報導

林采欣推出新歌〈夜出的寂寞〉，寫下都會獨身女子在經過一日繁忙後，回到家面對一個人的寂寞，她分享：「現代人有太多人寧可自己一個人待著養貓，也不願意外出社交或是尋找另外一半；這首歌也是在我某一個極度孤獨的時期所寫下的。」提到近期最感孤獨的時刻，便是一人寫歌和製作的時候，「感覺做音樂反而是需要經過寂寞而來突破寂寞的一個管道。」

▲▼林采欣將在2/7於女巫店舉辦【2025林采欣 久違了音樂會】。（圖／頑欣大發提供）

▲林采欣最近除了歌手身份，也多了老師、MÜST董事、斯巴達障礙賽大使等身份。（圖／頑欣大發提供）

而她近來為「2024斯巴達障礙賽」擔任大使，自己更親自全程挑戰賽事，為此她開始努力健身訓練：「接下大使工作之後，我立刻幫安排了一對一教練課，針對比較弱的背部肌肉進行特別訓練，還有其他肌群和體能訓練，也正視了自己左手腕的舊傷，開始認真復健。」她提到挑戰過程從未想過放棄，但泥濘溼滑的山坡路讓她幾度崩潰：「剛開始跑步沒多久，就看到很多鞋底陷在泥巴中，我還打趣說，怎麼會有人把鞋底忘在這了，一路上鞋底越來越多，才發現黏稠的山路真的會吸鞋！賽事將盡時，我的鞋底也差不多了！」最後花了3個小時又50分鐘完成賽事。

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此外，林采欣也從藝人身份成為老師，從呼吸開始教起、發聲方式等等，一直教到口氣、咬字、情緒表達等進階課程，她笑說：「很感謝有這些機會，這些經驗也讓我變得更有成就感，發現自己耐心變大了，因為要一個個幫學生們找出問題並且修正，給出更好的建議，不像歌手只需要顧好自己就好。」學生則包括AcQUA源少年、梁舒涵、AKB48成員等，同時也時常受邀擔任選秀評審與學校講師，讓她近期有種經驗值大倍增的感覺。

▲▼林采欣將在2/7於女巫店舉辦【2025林采欣 久違了音樂會】。（圖／頑欣大發提供）

▲林采欣將在2月7日於女巫店開唱。（圖／頑欣大發提供）

她也成為中華音樂著作權協會MÜST董事，日前與同為董事的創作歌手羅文裕一起飛往泰國，參與五天的創作營，與泰國、日本、新加坡、馬來西亞、寮國的音樂好手交流創作，共創作人了三首好聽的歌曲，林采欣說：「因為跟好多厲害音樂人交流，覺得自己的創作能力也升級了。」更驚喜宣告將在2月7日於女巫店舉辦開唱，門票於1月3日中午開賣。

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