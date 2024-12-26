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劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星劉亦菲一向有「神仙姐姐」的美譽，近三年每年都有話題作，包含《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》，出道20多年仍在演藝圈屹立不搖。一向以高顏值與獨特氣質聞名的她，近日，被一名自稱是她國中同學的網友，曝光了她在美國紐約讀書時的一張童年照，瞬間在網路掀起熱議。

▲劉亦菲國中同學曝光她12歲時的照片。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲素來有神仙姐姐稱號。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

照片中可以看到，年僅12歲的劉亦菲，已然展現出驚人的天生麗質，網友不禁讚嘆她從小就是美人胚子。當時的劉亦菲坐在全班的C位，特別引人注目。她頭戴頭巾、綁著小辮子，五官精緻立體，尖尖的臉部輪廓與明顯的下顎線條讓人印象深刻。皮膚白皙、笑容溫柔的她，對著鏡頭端莊而自然，已初露女神風采，散發出一種難以忽視的氣質。

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▲劉亦菲國中同學曝光她12歲時的照片。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲國中同學曝光她12歲時的照片。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲國中同學曝光她12歲時的照片。（圖／翻攝自微博）

據網友透露，這張照片是1999年拍攝，當年劉亦菲只有12歲，但顏值已經出眾，網友還聲稱自己是劉亦菲的國中同班同學，表示：「這張照片全網只有我有，因為我是事隔25年才找到這張老照片。這是當年她跟我們所有604班同學的合照。」照片一經曝光，立即引發無數網友熱烈討論，紛紛感嘆劉亦菲從小美到大，是「天生的神仙顏值」。

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