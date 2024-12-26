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T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

記者劉宛欣／綜合報導

BIGBANG出身的演員崔勝鉉（T.O.P）因曾染麻，在宣布加盟《魷魚遊戲2》的消息一曝光時，就引起諸多爭議，隨著《魷魚遊戲2》正式公開，他在劇中的表現也被集中關注，在劇中飾演退役饒舌歌手「薩諾斯」，觀眾對於他演技反應相當兩極，議論熱烈。

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▲T.O.P。（圖／翻攝自《魷魚遊戲2》）

▲T.O.P在劇中飾演退役饒舌歌手。（圖／翻攝自《魷魚遊戲2》）

T.O.P在劇中飾演角色為編號230號的參賽者「薩諾斯」，是嘻哈選秀節目亞軍出身，但因虛擬貨幣投資失敗而跌落谷底，帶著「問題饒舌歌手」的設定參加遊戲，在劇中他透過饒舌與其他參賽者交談甚至主動挑起事端，設定偏向反派，值得一提的是，「薩諾斯」一角在每輪遊戲中都會服用藏在十字架項鍊裡的毒品。

▲T.O.P。（圖／翻攝自《魷魚遊戲2》）

▲T.O.P在劇中是一名毒蟲，讓人不禁聯想他過去染麻爭議。（圖／翻攝自《魷魚遊戲2》）

然而，這一設定讓人不禁聯想起T.O.P過往爭議，他曾於2016年因吸食大麻被判處10個月有期徒刑，緩刑2年，導致此次角色選角自初期便引發爭議。此外，角色「退役饒舌歌手」的背景設定，與T.O.P的真實身份相符，也被認為有諷刺意味。

此前，對於T.O.P的選角，導演曾表示：「崔勝鉉是這個角色不可或缺的人選。我個人認為他非常適合這個角色，這是經過深思熟慮的決定。希望觀眾能在觀看作品後再進行評判。」然而，T.O.P 角色的設定與劇中表現，無論是作為「方法演技」的嘗試，還是對輿論的挑戰，都引發了諸多爭議，甚至有韓媒犀利評「T.O.P.=最差的選角」、「T.O.P.，腳演技（발연기，形容演技爛）也是T.O.P...請向全世界觀眾道歉」。

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