小孟老師／12月27日星座運勢　天蠍3運爆發大賺一筆

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：獲得優異表現
感情：追逐浪漫愛情
財運：職位升財富增
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
雙子座
工作：獲得客戶稱讚
感情：聊天中有好感
財運：注意財物安全
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天秤座
工作：提高產品創新
感情：撒嬌吸引對方
財運：穩妥投資理財
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
魔羯座
工作：優秀工作表現
感情：遇到不錯對象
財運：財富充裕幸福
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
金牛座
工作：成功解決難題
感情：可多與人接觸
財運：穩健投資財富
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
處女座
工作：招聘優秀員工
感情：有相知的昇華
財運：放下心中得失
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座
工作：推動產品開發
感情：雙方默契十足
財運：多種收入來源
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶
天蠍座
工作：表現得到認可
感情：找到適合愛情
財運：投資大賺一筆
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙魚座
工作：建立專業形象
感情：對方感到溫暖
財運：學習理財知識
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座
工作：表現專業態度
感情：辦公室的浪漫
財運：投資財富大賺
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙子
獅子座
工作：得到成功經驗
感情：感情非常穩定
財運：活用理財技巧
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座
工作：創立自己公司
感情：給人良好印象
財運：財運名利雙收
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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