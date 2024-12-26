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直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

YouTuber眾量級成員家寧今年10月證實和成員Andy結束9年戀情，家寧更另開新的YT頻道「秘月期POPOO」，還被懷疑加入邪教等，今（26日）家寧現身「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」記者會，被關心起近況，坦言已經沒有和Andy聯絡，隨後竟突然自爆：「我戀愛了！」讓眾媒體都相當驚訝。

▲▼家寧。（圖／記者姜國輝攝）

▲家寧今天亮麗現身。（圖／記者姜國輝攝）

隨後家寧解釋：「我戀愛的對象是自己。」她說，經歷過這些風波後，她有一個月都沒出門，除了工作以外，因此有一陣子時間得以好好跟自己相處，「有愛上自己的感覺。」自認目前會是個很好的戀人。雖然和Andy已一段時間沒有聯絡，但她說：「未來不排除繼續聯絡。」彼此雖有很多共同朋友，也不會尷尬：「我們心態算是挺好的這部分，健康關係。」

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她昨天耶誕節也沒有跟任何人度過，她坦言身邊真的沒有追求者，更說想要公開徵友，「我的條件，就是基本的偶像劇會出現的，高富帥，要有內涵，可以彼此聊得來的那種。」表示自己是很看感覺的人。至於被懷疑加入邪教，家寧先前就曾拍片解釋，坦言2、3年遭遇人生低潮，陷入恐慌，但頻道名稱和心靈課程無關，是希望打造和粉絲之間的「秘境感」，她今天笑問媒體：「你們覺得現在的我如何呢？」結果現場一片安靜，讓她傻眼大喊：「怎麼沈默！」

▲▼家寧。（圖／記者姜國輝攝）

▲家寧模仿寫真女星在記者會現場拍照。（圖／記者姜國輝攝）

而家寧的頻道有職人系列，因此今天也在後台和日本寫真女星長澤互動，還體驗抓了對方胸部，「她們說彼此會抓對方胸部，會看一下對方看有幾公斤重，我其實本來對肢體接觸這塊蠻忌諱，今天算是解放一部分的慾望。」

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