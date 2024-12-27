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曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　配音見她淚崩：像重新見面

電影頻道／曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　曝人生轉捩點：真實面對自己

▲曾寶儀拍《交換禮物》陪伴至親走過抗癌路。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

曾寶儀跟導演男友林明謙合作紀錄片《交換禮物》，花4年拍攝癌症病患的抗癌過程，探究各種中西醫、身心靈等治療方式，以及身體疾病與情緒的關聯。片中也拍下曾寶儀堂弟曾國駿愛妻小琦生前抗癌的歷程，直到現在電影上映，曾寶儀依舊難掩不捨，接受時報周刊CTWANT專訪時坦言：「當初配音的時候，看到（小琦）就是會爆哭，每次看都像是重新再見面一次。」

電影頻道／曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　曝人生轉捩點：真實面對自己

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▲曾寶儀表示拍《交換禮物》最困難的地方，就是面對至親生病時，自己要用什麼身份來面對攝影機。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

曾寶儀跟導演男友林明謙交往17年，兩人第一次一起合作紀錄片，難免會遇上意見衝突，雙方共識就是當天說開，「我們連手機都不帶進房間的，就是互相讓步，看那天誰比較不累，會說不要吵了好好講開。」兩人都覺得既然拍紀錄片是想傳遞訊息給觀眾，「就算有情緒還是會想辦法去克服。」

電影頻道／曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　曝人生轉捩點：真實面對自己

▲曾寶儀希望藉由《交換禮物》來提醒觀眾覺察身體情緒的重要。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

小琦當初發現子宮頸癌二期，手術切除後不到一年，癌細胞再次復發成為末期病患，艱辛地與病魔奮鬥。片中也拍下堂弟曾國駿與小琦在病房內公證結婚的片段，相當催淚。曾寶儀透露，小琦本人也希望能紀錄下抗癌過程，「小琦當初覺得如果她好了，那她就是《交換禮物》裡面最大的禮物囉。」但隨著病情每況愈下，當收到拍攝通告單是在醫院時，曾寶儀都會陷入掙扎，「每次看到是在醫院，我是真的很不想去，那段時間我會問自己在幹嘛？我自己究竟是專業主持人還是陪病者？這真的是最難的。」

電影頻道／曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　曝人生轉捩點：真實面對自己

▲《交換禮物》紀錄下小琦的抗癌過程。（圖／台北双喜提供）

片中曾寶儀陪伴多位至親歷經艱辛的抗癌過程，寶媽也曾3度罹癌，曾寶儀表示《交換禮物》不是癌症紀錄片、醫療紀錄片，而是內含了她跟拍攝團隊想對觀眾說的話，「表面上電影是探討身體病痛，但我們最想說的是，你有聆聽身體的需要嗎？有覺察身體裡的情緒，對你造成什麼影響嗎？累了有好好休息嗎？為什麼要等身體生病了，才覺得說我聽到了？」

電影頻道／曾寶儀看至親抗癌「爆哭停不下來」　曝人生轉捩點：真實面對自己

▲曾寶儀透露這一路上家人生病，都有很多貴人的幫忙，期盼電影能讓大家感受到他們想感謝跟分享的心情。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

問起家人看完紀錄片的心情？曾寶儀表示寶媽哭得唏哩嘩拉，這一路上家人生病，不管是留下來還是離開，他們都遇到很多貴人的幫忙，「媽媽有說（電影）很好，我覺得媽媽有感受到我們想感謝跟分享的心情。」如今電影上映，走過陪病跟拍攝這趟旅程，隨著年紀增長，她更能感受到「真實面對自己的情緒」有多重要，「癌症只是一個切入口，希望大家往自己的內心觀看，得到屬於你自己的答案，光是能讓大家開始想這件事，這趟旅程就很值得了。」《交換禮物》現正上映中。

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