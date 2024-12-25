J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

記者劉宛欣／綜合報導

擁有甜美外貌與J級傲人身材的20歲日本寫真女星瀨戶環奈，以170公分的修長身高和完美比例聞名，被譽為「千年一遇的高手」。她在2024年末拋下震撼彈，24日親自公開宣佈將於2025年1月正式以AV女優身份出道，消息一出便引起網路暴動，瞬間成為熱議焦點。

▲瀨戶環奈宣布明年AV出道。（圖／翻攝自瀨戶環奈IG）

瀨戶環奈擁有亮眼外型，包括白皙的皮膚、逆天長腿和傲人上圍，她在未正式出道前便在X上吸引9萬名粉絲追蹤，人氣不容小看。她24日透過社群釋出一張穿著黃色比基尼的性感照，並在圖片上寫下「最強女主角瀨戶環奈」，旁邊更標註「AV新人」，正式宣布加入成人影視界。這一消息不僅迅速引發話題，更讓支持她的粉絲感到震驚。

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▲瀨戶環奈擁有亮眼外型。（圖／翻攝自瀨戶環奈IG）

瀨戶環奈表示將於2025年1月28日正式成為成人片商「S1」的專屬女優。對於這次正式進軍AV界，她坦言理解粉絲可能會感到意外，但也自信地說：「瀬戸環奈依然還是瀬戸環奈。」她承諾會全力以赴，並抱著積極的態度迎接新挑戰，「雖然還有許多需要適應的地方，但希望能一步步成長，並希望獲得更多關注。」她誠懇的態度贏得許多支持者的肯定。

粉絲紛紛留言給予鼓勵寫下「絕對最高頂級新人」、「非常棒的決定！加油」、「喜歡環奈的笑容」、「非常可愛，恭喜妳！」。