《黑暗榮耀》是渣夫！　柳誠炫現實「超寵小18歲女友」結婚了

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員柳誠炫（55歲）憑藉在《新世界》和《黑暗榮耀》等熱門作品中的反派角色廣為人知，他和小18歲的女友於21日舉行結婚典禮，近期夫妻倆一起上《特種世界》提到，其實原本家裡是反對這段感情的。

▲柳誠炫和小18歲女友趙藝彬步入禮堂。（圖／翻攝自Instagram／ryu44po）



柳誠炫和小18歲的圈外女友於21日完成結婚典禮，現場氛圍溫馨又充滿趣味，入場時更以申海哲的歌曲〈致你〉背景音樂，雙手高舉展現「熟男新郎」的喜悅，而新娘趙藝彬則以一句「皇后娘娘駕到」幽默登場，走上紅毯。兩人在婚禮上深情承諾，柳誠炫表示：「會完全聽從妻子的意見。」趙藝彬則笑稱：「雖然無法保證一輩子都漂亮，但一定會保持可愛。」他們也表示，希望以現在這份心情，成為彼此最好的伴侶，共度餘生。

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事實上，柳誠炫與趙藝彬因足球聚會相識，之後發展為戀人。然而，由於家庭反對及18歲的年齡差距，兩人一度分手，但最終克服障礙，攜手走向婚姻殿堂，他們在《特種世界》中也有提到這件事情，在兩人開始同居後，趙藝彬很感動的是柳誠炫都會比她早起1小時，幫忙準備早餐和便當：「要是我真的沒辦法連續做2年。」

▲柳誠炫私下是貼心又浪漫可愛的個性。（圖／翻攝自YouTube／특종세상 - 그때 그 사람）



柳誠炫在劇集《黑暗榮耀》中飾演施暴丈夫李錫宰，讓全球觀眾印象深刻。他同時參與了《新世界》、《高麗契丹戰爭》等多部知名作品，以細膩的反派演技被譽為「反派專業戶」。

▲柳誠炫是韓劇的反派專門戶。（圖／翻攝自Instagram／ryu44po）

