吹牛老爹性暴力案件再＋1！　男員工出面曝「極樂性愛派對」內幕

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌歌手吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）近期因涉及性販賣被捕，並被多人控訴性侵，引起輿論譁然，已經多案纏身的他，近日再度遭另一名前員工派恩斯（Phillip Pines）提告，稱自己曾遭受性暴力。吹牛老爹目前正被拘留於紐約布魯克林的監獄，等待2025年5月的審判，他已對所有指控表示不認罪。

▲吹牛老爹案子再添一樁。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，派恩斯表示自己於2019年至2021年間受雇於吹牛老爹，負責準備吹牛老爹舉辦的「狂野國王夜」（Wild King Nights）性愛派對。派恩斯透露，當時他被要求佈置房間，準備紅色燈光、酒類、大麻捲菸、男性助性藥物、嬰兒油、情趣用品以及其他毒品。此外，他還負責在派對後清理房間，並向飯店員工支付小費以確保派對秘密不外洩。

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▲曾受雇於吹牛老爹的員工，指控他性暴力。（圖／達志影像）

派恩斯進一步指控，吹牛老爹曾以測試忠誠度為由，對他進行羞辱性的行為，甚至強迫他與派對中的一名女賓客發生性行為。派恩斯透露，他短暫順從後選擇離開現場，對此事感到極度不適。對於最新的指控，吹牛老爹依舊不認，並強調：「無論有多少訴訟被提起，這些都不會改變Diddy從未性侵或性販賣任何人的事實，無論是男性、女性，成年人或未成年人。我們相信公平公正的司法程序，Diddy對在法庭上獲得清白充滿信心。」



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