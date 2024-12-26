劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

記者劉宛欣／綜合報導

南韓38歲影帝劉亞仁2023年涉嫌使用8種非法藥物，形象一落千丈，遭求刑4年有期徒刑，未來的演藝之路堪憂。近日，韓媒指出他賣掉了位於首爾龍山區梨泰院的獨棟別墅後，買家竟是一名7歲的兒童，引發熱烈討論。

▲劉亞仁將梨泰院豪宅賣了。（圖／CFP）

根據韓媒報導，劉亞仁以63億韓元（約1.4億台幣）的價格，出售他位於梨泰院的獨棟別墅住宅，買家為「2017年7月出生的朴某」，資料上顯示，該房產的買賣合約於11月20日簽訂，所有權轉移登記則於12月19日完成。該名現年僅7歲的兒童，未申請任何貸款，63億韓元全額使用現金支付，據傳新屋主是是某知名時尚品牌代表夫妻的子女。

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▲劉亞仁的房子買家是7歲幼童。（圖／翻攝自SBS NEWS）

此前，劉亞仁曾在MBC綜藝節目《我獨自生活》中公開這間他位於梨泰院的家，雖然房地產業界對該住宅的估價約為80億韓元（約1.7億台幣），但最終仍以較低的價格成交。

劉亞仁自2020年9月至2022年3月期間，涉嫌非法使用醫療用異丙酚（俗稱牛奶針）達181次，並於2021年5月至2022年8月間，使用他人名義非法處方及購買1100多顆安眠藥，共計44次。同時，他還被指控今年1月與崔某等人在美國三次吸食大麻，並教唆他人吸食。

一審法院對劉亞仁呼麻和使用異丙酚的指控判處有罪，但對其涉嫌教唆毀滅證據的指控則判處無罪。劉亞仁因此被判處1年有期徒刑，罰款200萬韓元（約4.4萬台幣）等等，他提起上訴，在24日進行的二審中，檢方再次求刑4年。

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