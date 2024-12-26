六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）和李易結婚13年，繼日前被爆曖昧小20歲的滑雪教練，她最近向週刊坦言做錯事了，本來打算跨年夜發布離婚聲明，直到簽字前驚覺自己仍愛著老公才收手。至於夫妻關係開始出現問題的時間點，她其實早在4年前上節目就有吐露過。

▲六月曾坦言每天都和李易吵架。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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六月之前上《11點熱吵店》分享與李易相處細節的影片，再度被網友挖了出來。她當時表示從交往到結婚後都沒什麼問題，「到了有小孩的時候，問題就會特別大。」

▲▼六月坦承最常因為育兒和李易起爭執。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



發現問題後，六月便主動詢問李易是否能改變生活方式，「因為我們這樣子真的沒辦法好好坐下來教小孩」，她不希望孩子們每天看到的是夫妻倆不耐煩的情緒，「再這樣我們真的走不下去了。」

▲六月一度跟李易老實說「再這樣我們真的走不下去了」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



直到那時候，李易才開始認真思考，「因為我們真的每一天都在吵架」，六月坦承，但她認為這好過於不吵架的人，「最起碼願意拿出來吵。」

此外，六月還說過確定要結婚後才發現，李易完全沒有存款，「他的戶頭只有350塊」，價值觀完全不同，「結了婚之後就更可怕了，他所有的片酬都拿去買潮牌」，30幾坪的家裡，老公的球鞋就有300雙、連兩萬塊的褲子都買。

▲▼六月要結婚才知道李易完全沒存款。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



「他沒有想說要多付點錢在這個家裡面，或者再為這個家付出」，六月坦言這也是自己和李易爭執過的點，「他摸球鞋比摸我還多。」歷經無數次吵架，她就跟老公說「我不要再付錢了」，對方才驚覺原來家庭開銷那麼大，老公也因為開始分擔開銷才發現賺錢真的很不容易。