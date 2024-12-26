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天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

記者蔡宜芳／綜合報導

女星天心在2016年宣佈和韓籍攝影師金英敏結婚，夫妻倆雖然長期分隔兩地，但仍經常為了見面而搭機往返台韓。天心近來又到韓國與老公團聚，並趁著冬季一起去滑雪，沒想到竟意外體驗到寒冷國家才有的「特殊功能」，感到又驚又喜。

外送用▲▼天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」：台灣人會愛。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

▲天心經常分享與韓國老公之間的互動。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

天心26日透露，她在車上突然感覺到屁股怪怪的，於是告訴丈夫金英敏：「屁股怪怪。」金英敏聽了後，疑惑地問：「什麼意思？」天心回答：「燒燒的。」這時金英敏才透露有開暖椅功能，並問天心：「台灣沒有嗎？」天心則表示自己從來沒注意過，雖然台灣可能有這功能，但應該不多人使用。不僅如此，金英敏還告訴天心說：「還有冷椅功能，這個台灣人會愛。」讓天心聽了驚訝直呼：「有這玩意！我不知道呀。」覺得相當新奇。

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▲▼天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」：台灣人會愛。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

▲天心分享搭車時發現的新奇事。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

事實上，天心此趟在飛韓國，是為了一年一度的居留證加簽。她向老公表示：「連續5年，移民署這次可以給我3年簽了吧。」結果對方竟回：「要是還不行，也好。」她原本覺得傻眼，結果金英敏又補充說：「這樣每年冬季妳一定得乖乖回首爾報到，不會有任何阻撓讓我看到妳。」讓天心笑說：「那麼會說話，要是不成功等等都不好對你發牢騷了呀！」

▲▼天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」：台灣人會愛。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

▲天心和丈夫去滑雪。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）

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