記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊女孩近年來在台灣相當受歡迎，但也屢屢傳出隊內不和的傳聞。前富邦啦啦隊成員王妡日前參加百靈果的網路節目，除了分享啦啦隊與球員之間的秘辛，更大爆有知名啦啦隊女孩遭霸凌，兩條線索引網友直呼「超明顯」。

▲王妡曾是富邦啦啦隊的成員。（圖／翻攝自Instagram／flora111215）

在YouTube頻道「百靈果News」最新上傳的影片中，王妡被問到球團是否有規定啦啦隊隊員不能和球員眼神接觸，她坦言其實並沒有外界傳聞中的那麼嚴格，但交往是真的不行。她透露，有一位隊員曾與球員秘密交往，結果男方出軌同個啦啦隊的成員，情節相當複雜。

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▲▼王妡透露有球員劈腿同個啦啦隊的女孩。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

另外，主持人也對啦啦隊內部是否存在勾心鬥角的現象表示好奇。王妡表示，自己知道其他隊伍有這樣的情況，並提到有一個知名度很高的女孩因為被隊員嫉妒，竟遭剪破球衣，「她就直接大哭、崩潰這樣子。」對此，主持人進一步詢問被欺負的女生是否為外援？王妡表示「不是」，接著透露對方名字字數「跟我一樣」，片段引發網友討論。

▲▼王妡爆料有人氣啦啦隊女孩被集體霸凌。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）