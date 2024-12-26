ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊女孩近年來在台灣相當受歡迎，但也屢屢傳出隊內不和的傳聞。前富邦啦啦隊成員王妡日前參加百靈果的網路節目，除了分享啦啦隊與球員之間的秘辛，更大爆有知名啦啦隊女孩遭霸凌，兩條線索引網友直呼「超明顯」。

▲▼前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／flora111215）

▲王妡曾是富邦啦啦隊的成員。（圖／翻攝自Instagram／flora111215）

在YouTube頻道「百靈果News」最新上傳的影片中，王妡被問到球團是否有規定啦啦隊隊員不能和球員眼神接觸，她坦言其實並沒有外界傳聞中的那麼嚴格，但交往是真的不行。她透露，有一位隊員曾與球員秘密交往，結果男方出軌同個啦啦隊的成員，情節相當複雜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲▼王妡透露有球員劈腿同個啦啦隊的女孩。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲▼前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

另外，主持人也對啦啦隊內部是否存在勾心鬥角的現象表示好奇。王妡表示，自己知道其他隊伍有這樣的情況，並提到有一個知名度很高的女孩因為被隊員嫉妒，竟遭剪破球衣，「她就直接大哭、崩潰這樣子。」對此，主持人進一步詢問被欺負的女生是否為外援？王妡表示「不是」，接著透露對方名字字數「跟我一樣」，片段引發網友討論。

▲▼前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲▼王妡爆料有人氣啦啦隊女孩被集體霸凌。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲▼前啦啦隊王妡爆料「人氣女神遭集體霸凌」。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

啦啦隊, 王妡, 百靈果

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《新聞女王》甜美女星造訪台灣　3港星興奮錄綜藝節目：感到榮幸
  2. 翟浚安闖《星光閃耀的少年》決賽！　開心道謝：會盡我所能
  3. PINK FUN「2團員宣告畢業」　新動向曝光！
  4. 前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯
  5. 「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年
  6. 羅比威廉斯「除了痔瘡」都掏出來！　染酒癮和毒癮荒唐歲月全說了
  7. 張榕容「絕不讓自己挨餓」3個月瘦3公斤　頂寒風領半裸男模熱舞
  8. 從年初放到年尾！許光漢《青春18x2》上映292天　奪台片冠軍
  9. 日寫真女星是「空手道黑帶」！　1動作超困擾：胸部會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ
  10. Fin.K.L.成宥利老公遭判刑！「捲朴敏英前任背信罪」法官：惡劣無悔意

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366