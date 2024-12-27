「樂天女神」紫庭曾2年無收入...揭心酸過往！　憶情傷錄音室淚崩：很受傷

記者孟育民／台北報導

樂天啦啦隊女神小紫（邱紫庭）因為擁有甜美外表、動人歌喉，被封為「甜音精靈」，日前她才推出抒情歌〈我對著天空說乾杯〉，28日更將舉辦年末粉絲見面會，人氣水漲船高。她接受《ETtoday星光雲》訪問，坦言有過一段辛苦的日子，曾經因為喉嚨長繭影響工作，甚至被公司冷凍，長達2年的時間沒工作，「我每天都在家，只能躲在房間裡難過。」

▲紫庭日前推出音樂作品。（圖／翻攝自Facebook／甜音精靈-紫庭）

紫庭還原當時情況，因為諸多因素慘被公司冷凍，喉嚨長繭也無法唱歌，2年的時間沒工作，積蓄全花光，只能每天抑鬱躲在房間，「我媽還以為我躲在房間談戀愛，拜託我那時候是空窗期，我到底要跟誰談戀愛？」

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她後來在因緣際會下去了教會，得到了情緒上的抒發，居然當場痛哭，「他們在唱聖歌我就爆哭，很像一個慰藉，剛好那時候教會有演藝圈的朋友，因為有很多演員，很多演員是有一頓沒一頓的，我們在彼此交流的時候，發現我們是一樣的情況，有人能懂我的感受就很感動。」

▲紫庭曾2年無收入。（圖／翻攝自Facebook／甜音精靈-紫庭）

紫庭如今演藝事業逐漸穩定，加入樂天女孩即將邁入第4年，更推出音樂作品〈我對著天空說乾杯〉，歌詞不只讓她想起過世的外婆，更貼切講到自己的心聲，包括在感情上的經歷，在錄音時多次淚崩，「曾經很認真對待一段感情，結果不被認真回應，就會覺得很受傷。我以為我放下了，但藏在心中一直沒放下，所以這首歌一唱情緒才會那麼快出現！」

尤其，她一個人在台北打拼，遇到許多生活的壓力、挫折，只能默默承受，心境上的孤單也讓她特別有感觸，「我不太讓家人知道，我媽比較容易操心，我不想讓她擔心。」