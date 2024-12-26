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「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

記者劉宛欣／綜合報導

20歲日本寫真女星瀨戶環奈宣布AV出道的消息震撼全網，她擁有亮眼外貌與J級傲人身材，以170公分的修長身高和完美比例聞名，受封「千年一遇的高手」。對此，台灣AV達人一劍浣春秋也在論壇提及此事，預言她「可以統治這一行五年到十年」。

▲瀨戶環奈宣布進軍AV掀起超高討論度。（圖／翻攝自X）

▲瀨戶環奈受封「千年一遇的高手」。（圖／翻攝自瀨戶環奈IG）

一劍浣春秋在得知瀨戶環奈拍AV的消息後「興奮得尖叫出來」，他指出瀨戶環奈就已經發行過寫真，知名度相當高，出道前X帳號就有9萬人追蹤，這也是為何片商S1會封她為「最強ヒロイン(最強女主角)」，她評論直言「就是大魔王的等級」。

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▲瀨戶環奈宣布進軍AV掀起超高討論度。（圖／翻攝自X）

▲瀨戶環奈宣布進軍AV掀起超高討論度。（圖／翻攝自X）

一劍浣春秋透露自己已經看完瀨戶環奈拍的片以及劇照，大讚「我真的覺得這個2025首發新人超級強大，不是一般的女優，也難怪作品解禁的同時在FANZA也有了專屬頁面」，他指出瀨戶環奈的經紀公司是和天使萌一樣是「BStar」，該公司相當積極佈局天使萌退休後的新時代，雖然少了本鄉愛這名大將，但新增了未步奈奈、淺野心、金松季歩等人氣新星，現在又加上瀨戶環奈，大膽預測「這家經紀公司要的不是短期功能性的女優，而是下一個可以統治這行5年到10年的高手」！

此前，瀨戶環奈表示將於2025年1月28日正式成為成人片商「S1」的專屬女優。對於這次正式進軍AV界，她坦言理解粉絲可能會感到意外，但也自信地說：「瀬戸環奈依然還是瀬戸環奈。」她承諾會全力以赴，並抱著積極的態度迎接新挑戰，「雖然還有許多需要適應的地方，但希望能一步步成長，並希望獲得更多關注。」

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