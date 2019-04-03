私訊IG巨星「親自回覆了」！粉絲樂翻「哭濕衣服」告白

記者林映妤／台北報導

IG私訊巨星，對方居然真的回了！法國片《我的巴黎舅舅》日前在台灣舉行特映，觀眾口碑排山倒海湧來，新生代男星文森拉寇斯特（Vincent Lacoste）在片中一肩扛起20歲大男孩與7歲小姪女的故事線，細膩又不煽情的演技征服了大家！有觀眾特映結束後，激動到私訊文森，而對方竟然回了！

觀眾映後與台灣宣傳DM拍了合影，傳訊到文森的IG：「你演得太好了！我把衣服都哭濕了，電影有你真好！」結果隔天一早收到對方親自回訊：「真是非常非常謝謝你！」讓影迷簡直是嗨到翻天！

請繼續往下閱讀...

▲《我的巴黎舅舅》文森拉寇斯特親自回覆粉絲。（圖／東昊提供）

外媒讚《我》片「看著看著就哭了」，有人驚嘆小童星伊索莫提耶（Isaure Multrier）純真又成熟的演技，被感動到完全潰提；也有人被迷人的媽媽吸引，立即認出她就是最近火紅影集《找我經紀人》的美麗金髮女友，法國女星奧菲莉亞科爾布（Ophélia Kolb）；不過電影最重要的角色仍是「巴黎舅舅」，曾經主演《喜歡你、愛上你、逃離你》氣質男星文森拉寇斯特。

《我的巴黎舅舅》去年底參加東京國際電影節時打中評審們的心，一舉獲得「最佳影片大賞」及「最佳劇本」兩大獎。電影以一句「貓王已經離開現場了」貫穿全片情感核心，感人又不灑狗血，東京電影節評審主席曼多薩（Brillante Mendoza）大為讚揚，表示這是「一部看似簡單卻並不簡單的電影」，訴說著「複雜的人類情感故事」。

電影一開始，小女孩見到媽媽正在看一本書叫《貓王已經離開現場了》，便問起這句話的意思。媽媽解釋這是美國知名巨星貓王艾維斯的表演現場，因為粉絲很多，每次演唱會結束後仍有許多人流連忘返，只為了一睹貓王風采。

有一天，一位工作人員在表演結束後為了讓粉絲冷靜，便拿起麥克風說：「貓王已經離開現場了，謝謝，晚安。」意思就是貓王已經走了，你們回家吧！日後也變成了一句名言，表示不再有期盼，結束了。

媽媽甚至上網找到1956年貓王在YMCA慈善演唱會的真實影音檔，播放給女兒聽，母女在巴黎小公寓隨著貓王的歌共舞，非常浪漫又溫馨。這句話也替全片帶來畫龍點睛效果，替情感線埋下伏筆。

《我》片以小成本在法國限定戲院上映，小兵立大功賣出6000萬好成績，榮登該週上映新片季軍。台灣則在4月3日起台北、桃園、台南上映，台中和高雄預計5月後陸續映演。